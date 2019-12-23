شكرا لقرائتكم خبر عن "FDA" توافق على خيار علاج جديد لمريضات سرطان الثدى الإيجابى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم موافقة سريعة على عقار جديد يدعى “ Enhertu” والذى يحتوى على المادة الفعالة (fam-trastuzumab deruxtecan-nxki) لعلاج البالغين الذين يعانون من سرطان الثدى الإيجابى ولا يمكن إزالة الورم عن طريق الجراحة.

وأوضح الباحثون أن سرطان الثدى الإيجابى يحدث عندما تنتشر الخلايا السرطانية إلى أجزاء أخرى من الجسم.

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ويمثل العقار الجديد”Enhertu” عبارة عن جسم مضاد لنمو (HER2) وهو موجه ومانع مثبط توبويزوميراز ، مما يعني أن الدواء يستهدف التغييرات في HER2 التي تساعد على نمو السرطان وتقسيمه وانتشاره ، وهو مرتبط بمثبط توبويزوميريز ، وهو مثبط مركب كيميائي سام للخلايا السرطانية.

وتمثل الموافقة على عقار “Enhertu” أحدث خيارات العلاج للمرضى الذين تقدموا في العلاجات المتوفرة الموجهة، حسبما قال "ريتشارد بازدور" ، مدير مركز التميز لعلاج الأورام في إدارة الأغذية والأدوية FDA ومدير مكتب أمراض الأورام في مركز تقييم وبحوث الأدوية.

وتابع "بازدور": "يعتمد تطوير الأدوية في مجال العلاجات المستهدفة على فهمنا العلمي للأمراض الخبيثة ، ليس فقط في سرطان الثدي ، ولكن في العديد من الأمراض الأخرى."

ومن أهم الآثار الجانبية للعقار الجديد ، إرتفاع خطر الإصابة بأمراض الرئة الخلالية (مجموعة من حالات الرئة التي تسبب تندب أنسجة الرئة) وسمية الجنين، وبعض الأعراض الأخرى بما في ذلك السعال وضيق التنفس والحمى وغيرها من الأعراض التنفسية الجديدة أو المتفاقمة.