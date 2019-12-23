ما تتوقعينه أولا تتوقعينه من مولودك الحديث في الأسابيع الست الأولى

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - قالت دراسة عن الأطفال حديثي الولادة لمعهد \كريانسا\ البرازيلي المختص بشؤون الأطفال والأمهات والولادة والتربية إن فترة الأسابيع الست الأولى من حياة المولود تعتبر من أصعب فترات التربية بالنسبة للأم، وربما أكثرها تسلية بسبب احتمالات وتصرفات مضحكة تصدر عن الطفل بشكل بريء جداً. فالأم رغم احتمال تلقيها معلومات حول المواليد الجدد ربما تتفاجأ بكثير من الأشياء من خلال اعتنائها بطفلها الصغير جداً. فما الذي تتوقعينه ولا تتوقعينه من مولودك

مالا تعرفينه عن مولودك الجديد:

1 – توقعي أن يكون شكله مضحكاً بالنسبة للآخرين، ولكنك ربما لا تلاحظين ذلك: إن الأطفال الذين يولدون حديثاً قد يكونون غريبي الشكل غير أن عاطفة الأم لا تلاحظ ذلك بينما يبدو هذا الأمر واضحاً بالنسبة للآخرين.

2 – لا تتوقعي منه أن يدعك تنامين بهدوء: البكاء الشديد أو المعتدل أو المقبول للمولود الحديث يعتمد على حظ هذه الأم أو تلك، وكذلك على درجة الاعتناء بالنواحي التي تجعل الطفل يبكي بشكل أشد، مثل عدم حفظ الأوقات الدقيقة للرضاعة.

3 – لا تتوقعي أن يراك بوضوح ويبتسم لك: الطفل حديث الولادة يطلق ابتساماته الأولى، وهو مستيقظ عندما يبلغ أسبوعه السادس من العمر. ولكن هناك حالات قد يبتسم فيها المولود الجديد بشكل مفاجئ قبل ذلك. كما أنه لا يتعرف على أمه أو أي إنسان آخر عن طريق الرؤية.

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4 – لا تتوقعي أنه بحاجة للاستحمام كل يوم: ما هو مثالي للمولود الصغير هو تحميمه يوماً وفي اليوم الآخر مسحه بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء فاتر.

5 – لا تتوقعي منه أن يتوقف عن إصدار الضجيج المستمر: الطفل حديث الولادة لا يتوقف عن إصدار الضجيج، إما ببكائه أو إصداره لأصوات مبهمة أو تحركاته المستمرة وطريقة تنفسه.

6 – توقعي أن يتقشر جلده: هذا أمر وارد لسببين: إما أن الأم تستخدم مياهاً بدرجة حرارة أعلى من اللازم أو بسبب استخدامها لكريمات لا تناسب جلد المولود. يجب الانتباه لدرجة حرارة المياه المستخدمة لتحميم الصغير، وهي بحسب رأي اختصاصيي المواليد الصغار ما بين 28 و32 درجة مئوية حتى في الشتاء.

7 – توقعي تغير لون عيني مولودك الصغير: يجب أن لا يكون ذلك بمثابة مفاجأة للأم.

8 – لا تتوقعي أن يتوقف عن جرح وجهه بسبب حركاته المستمرة: ما يساعد على تفادي هذه الجروح هو الانتباه لقص أظافره بشكل منتظم.

9 – توقعي أن يزداد وزنه بسرعة: على الأم، أن تتوقع زيادة سريعة في وزن طفلها الصغير خلال الأشهر الست الأولى من العمر.

10 – لا تتوقعي أن يكون لطيفاً مع ثدييك أثناء الرضاعة: لأن الصغير يُولَد وهو يملك غريزة الرضاعة دون أن يدرك ما يشعر به الآخر، أو من أين يأتي ما يتغذى عليه. ينبغي أن تتعودي على ذلك إذا كان طفلك عنيفاً في الرضاعة عندما يكون جائعاً.