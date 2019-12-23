ما هو العمر الذي يبدأ به الأطفال بالتكلم؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 23 ديسمبر 2019 04:42 مساءً - تُظهر الدراسات أن الأطفال الذين تحدث إليهم آباؤهم بصورة مكثفة عندما كانوا أطفالاً رضعاً يتمتعون بمعدل ذكاء أعلى من غيرهم. كما أن اللغة عندهم أكثر ثراءً من الأطفال الذين لم يتلقوا الكثير من التنبيه اللفظي والمناغاة. فيبدأ الطفل بالثرثرة مع نفسه عند بلوغه عمر الثلاثة أشهركما أن بعض الأطفال يبدؤون بالكلام أسرع من غيرهم والبعض الآخر يتأخرون، مما يسبب القلق للأهل خوفاً من عدم مقدرتهم على الكلام. لكن هل هنالك عمر محدد يبدأ فيه الطفل بالكلام؟

"الخليج 365 نت" التقت باستشاريَّة طب الأسرة بمستشفى الحرس الوطني بجدَّة، الدكتورة "ريم الشيخ" لتجيبنا على هذا السؤال.

متى يتكلم الطفل؟

1. يبدأ بعض الأطفال بإصدار أصوات المناغاة في الأشهر الأولى من العمر.

2. وفي سن (٤ إلى ٩ أشهر)، يصدر أصواتا تشبه "دادا، بابا، ماما"، ويستجيب لاسمه إذا تم نداءه من قبل أهله.

3. وفي سن (12 شهر)، يبدأ ينادي ماما أو بابا مع إدراكه الكامل لها. وهناك فروقات في وقت النطق بين طفل وآخر، حيث يمكن أن يبدأ بعض الأطفال بالنطق بالكلمات قبل أطفال بنفس العمر إلا أنهم قد يتعثرون ببعض الكلمات لعدة شهور ويسبقهم الأطفال الذين تأخروا في النطق.

4. بعد بلوغه (15 شهر)، سيتمكن من اكتساب كلمات كثيرة.

Advertisements

5. تشير الدراسات إلى أن الطفل في عمر السنة ونصف السنة يجب أن يكون لديه عشر كلمات ينطقها وليس من الضروري أن تكون الكلمة واضحة أو صحيحه.

6. من الشهر (18 إلى عمر السنتين) يستطيع أن يفهم الجمل الأطول وأن يجيب عن سؤال ما اسمك، وأن يكون لديه خمسون كلمة.

7. ومن شهر (٢٤ شهراً) يستطيع أن يكون جملة من كلمتين أو أكثر. اكتشفي الكلام عند الاطفال في السنه الاولى.

ما هي أسباب تأخر كلام الطفل بشكل عام؟

1. طريقة تربية الأهل والمعاملة الخاطئة للطفل.

2. إدخال لغات أخرى غير اللغة الأم.

3. تلعب الوارثة دور أيضاً.

4. قد يعاني الطفل من نقص في التحفيز من قبل الأهل والأقارب.

5. ضعف في السمع سبب مهم جداً.

6. إذا كان الطفل يعاني مشكلة التوحد ونقص في الفهم وعادة تصاحبها تأخر في أعراض النمو الأخرى مثل الحركة والاستيعاب والفهم.