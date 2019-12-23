طريقة التخسيس برجيم الخبز الكامل لخسارة 4 كيلوغرامات في اسبوعين

تتعدد طرق التخسيس وخسارة الوزن واكثرها فعالية يعتمد على تناول الطعام الصحي والتخلي عن العادات الغذائية السيئة مع ممارسة التمارين الرياضية 3 مرات اسبوعياً على الاقل. ومن المفيد ايضاً الاعتماد على بعض الحميات الصحية الموقتة التي تسرع عملية حرق الدهون ونحت الجسم. ومنها حمية الخبز الكامل التي يمكن اتباعها لمدة 14 يوماً وتساعد على التخسيس بسهولة وعلى خسارة ما لا يقل عن 4 كيلوغرامات.



فوائد التخسيس وخسارة الوزن



لا يساعد التخسيس والتخلص من الكيلوغرامات الزائدة على استعادة الرشاقة وتحسين المظهر فقط، بل انه يساهم ايضاً في الحفاظ على الصحة. فهذا يحد من احتمال الاصابة ببعض الامراض الخطرة مثل امراض القلب والشرايين وارتفاع ضغط الدم والسكري. ولهذا من الضروري الحرص على تناول الطعام الصحي الخالي من الدهون والسكريات والقيام بالتمارين الرياضية بشكل منتظم. وينصح ايضاً باللجوء الى بعض الحميات الغذائية الصحية التي تساعد على خسارة الوزن ونسف الدهون الضارة ومنها حمية الخبز الكامل.

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برنامج رجيم الخبز الكامل لخسارة الوزن



يمكن اتباع هذا الرجيم لمدة اسبوعين. وهو يقوم على تناول اطعمة صحية خلال 3 وجبات اساسية.

الاسبوع الاول



الاثنين

الفطور. حبة برتقال او دراق او غريب فروت او اناناس، قطعتا خبز مصنوع من الحبوب الكاملة مع كوب من القهوة او الشاي الخالي من السكر.

الغداء. بيضة مسلوقة، كوب لبن زبادي طبيعي وحبة برتقال.

العشاء. قطعتا خبز مصنوع من القمح الكامل، بيضتان مسلوقتان وطبق سلطة خيار وطماطم.

الثلثاء



الفطور. حبة برتقال او دراق او غريب فروت او اناناس، قطعتا خبز كامل مع كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. قطعتا خبز كامل، بيضة مسلوقة وحبة غريب فروت.

العشاء. حبة طماطم، قطعة بسكويت و150 غ من اللحم الابيض المشوي.

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الاربعاء



الفطور. حبة برتقال او دراق او غريب فروت او اناناس مع قطعتي خبز مصنوعتين من القمح الكامل وكوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. كوب لبن زبادي طبيعي، بيضة مسلوقة، حبة برتقال وطبق سلطة.

العشاء. كوب قهوة او شاي من دون سكر، حبة برتقال، قطعة خبز كامل و150 غ من اللحم الابيض المشوي.

الخميس

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الفطور. حبة برتقال، قطعتا خبز مصنوعتان من الحبوب الكاملة، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. حبة طماطم، 150 غ من الجبنة قليلة الدسم مع قطعة بسكويت خفيفة.

العشاء. حبة طماطم، حبة تفاح، 150 غ من اللحم الأبيض المشوي مع قطعة بسكويت خفيفة.

الجمعة



الفطور. حبة برتقال، قطعتا خبز مصنوعتان من الحبوب الكاملة، كوب قهوة او شاي خال من السكر او من المحليات الصناعية.

الغداء. حبة طماطم، 200غ من السمك المطهو على البخار وقطعة بسكويت خفيفة.

العشاء. حبتا تفاح مسلوقتان، حبة طماطم و500 غ من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

عطلة نهاية الاسبوع



في يومي العطلة يمكن تناول اي نوع من الطعام الصحي مع تجنب المأكولات المصنعة والمعلبة والغنية بالسكر او الملح.

الاسبوع الثاني



الاثنين

الفطور. حبة برتقال، قطعتا خبز مصنوعتان من الحبوب الكاملة مع كوب قهوة او شاي خال من السكر.

الغداء. حبتا طماطم، بيضتان مسلوقتان، قطعتا خبز مصنوعتان من القمح الكامل ونصف حبة خيار.

العشاء. طبق شوربة خضار مع كوب لبن زبادي طبيعي.

الثلثاء

الفطور. حبة برتقال، قطعتا خبز من الحبوب الكاملة مع كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. طبق سلطة خيار، مع الطماطم والخس والتونا، قطعة بسكويت خفيفة.

العشاء. طبق شوربة يقطين مع قطعة من الخبز الكامل.

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الاربعاء

الفطور. حبة برتقال مع قطعتي خبز مصنوعتين من الحبوب الكاملة وكوب قهوة او شاي خال من السكر.

الغداء. طبق عجة بالخضار مع قطعة خبز كامل.

العشاء. شريحة فيليه سمك مشوي في الفرن مع 500 غ من الخضار المشوية.

الخميس

الفطور. حبة برتقال مع قطعتين من الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب قهوة او شاي من دون سكر.

الغداء. 150 غ من اللحم الابيض المشوي، طبق أرز كامل صغير مع حبة طماطم.

العشاء. حبة دراق، قطعة بسكويت خفيفة، بيضتان مسلوقتان مع طبق سلطة.

الجمعة

الفطور. حبة برتقال مع قطعتين من الخبز الكامل كوب قهوة او شاي من دون سكر او محليات.

الغداء. طبق سلطة كينوا وعدس مع الخضار الطازجة.

العشاء. قطعتا خبز كامل، حبة طماطم، 500 غ من الخضار المشوية او المطهوة على البخار.

عطلة نهاية الاسبوع. يمكن تناول اي نوع من الطعام الصحي مع تجنب المأكولات المصنعة والغنية بالدهون والسكريات والملح. ومن الممكن تحسين مذاق الأطباق من خلال اضافة البهارات. ويجب الحرص على شرب ما لا يقل عن 1.5 ليتر من الماء يومياً. ومن المفيد بعد مضي مدة الاسبوعين اتباع الرجيم لمدة يومين كل اسبوع. فهذا لا يساعد على التخسيس فقط، بل يساهم في الحفاظ على وزن مستقر ايضاً.