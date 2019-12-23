3 أسرار تُساعدك على حماية زواجكِ مِن المشاكل

يُواجه الزواج العديد من المشاكل التي تحدث بسبب سوء النية والتكهن بنوايا الزوج دون التأكد منها، لذا نقدم إليكِ 3 أسرار تساعدك على حماية زواجك من نسبة كبيرة من المشاكل:

1- النية وراء المضايقات

بعد مرور الفترة الأولى من الزواج، تبدأ التصرفات البسيطة تضايقك. على سبيل المثال، زوجك لا يضع ملابسه في مكان الغسيل، أو يترك طبقه على المنضدة، أو يغلق أدراج المطبخ بصوت عالٍ.

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أنتِ تظنين أن زوجك يفعل هذه التصرفات من أجل إزعاجك، والحقيقة أن معظم هذه التصرفات يمارسها زوجك بعفوية ودون تفكير، لهذا أنتِ بحاجة إلى تغيير طريقتك في التفكير، وأن تتأكدي أن زوجك لا يقصد إزعاجك، وإذا استمر شعورك بالغضب، فعليكِ التحدث معه بعد أن تسترخي، وأن تتوصلا معاً إلى اتفاق.

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2- قراءة الأفكار

عليكِ التخلّي عن محاولة قراءة أفكار زوجك، وأن تعتمدي على الحديث معه بصراحة ووضوح، وأن تطلبي منه تفسير كل ما يدور في رأسك. هذا يقطع شوطاً كبيراً في سبيل حماية علاقتكما من المشاكل والخلافات، ويحمي زواجك من المشاكل النابعة من سوء الظن.

3- أخطاء زوجك

زوجك يخطئ، يثير غضبك، تلقين اللوم والاتهامات عليه، لا تقبلين أخطاءه، كل هذا يصنع فجوات في العلاقة بينكما، والحقيقة أنه يخطئ فعلاً، لكنكِ أيضا بحاجة إلى إعادة التفكير في أخطائه، هو بشر يخطئ ويصيب، كما أنكِ تخطئين أيضا.

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