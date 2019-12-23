شكرا لقرائتكم خبر عن تعرفي على نصائح وزارة الصحة السعودية لممارسة الحامل الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمل يعد من أصعب الفترات التي تمر بها المرأة، وهذا الأمر قد يعوق لممارستها بعض الأنشطة التي كانت تقوم بها من قبل، ولكن هناك العديد من النصائح الطبية الحديثة، والتي تؤكد دور وأهمية ممارسة الرياضة للحامل، وشروطها، وهذا ما قدمته وزارة الصحة السعودية، مؤكد علي أهمية الرياضة أثناء الحمل.

أوضحت وزارة الصحة السعودية أن ممارسة الرياضة أثناء الحمل تساعد على التأقلم مع متطلباتك البدنية والعقلية، كما تهيئ جسد المرأة للولادة الطبيعية، كما أنها تساهم في تفادي أعراض الحمل المزعجة التي قد تتعرضين لها كآلآم الظهر مثلًا، وتجنبك مشاكل صحية مثل: تسمم الحمل، كما أنها تساهم في التحسين من صحتك العامة وتساعدك على النوم بشكل أفضل.​

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وهناك العديد من التمارين الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الصحة العامة خلال الحمل، ومنها المشي يعد من تعد أنسب التمارين الرياضية لك خلال فترة الحمل، وهذا الأمر يساهم في ضخ المزيد من الدم، والحفاظ على المرونة، والحد من زيادة الوزن وكذلك تهيئ عضلات جسدك لجهد المخاض والولادة.

كما أوضحت وزارة الصحة السعودية، أن السباحة لها دور كبير في كنت من هواتها من الرياضات الرائعة للقلب والرئتين والأطراف وحتى للحوض، ويمكن للماء أن يشعرك بالخفة والنعومة والاسترخاء أيضًا ويخلصك من انتفاخ القدمين.