ما فائدة سرة الإنسان؟

الإثنين 23 ديسمبر 2019

منذ أن يولد الطفل نجد سرّته معلّقة بملقط، فتبدأ الأم بإنتظار جفاف السرّة وأحياناً تلجأ لإستخدام بعض المستحضرات الطبية كالبودرة الخاصة بجفافها لتتمكن السرة من الجفاف فتقع وتبدأ شكلها بالتكون بالشكل الذي نراه ونعرفه لتصبح سرته مثل أي إنسان طبيعي.



وشكل السرة يختلف من شخص لآخر بحيث تظهر إمّا بشكل بارز من البطن، أو أن تكون بشكل داخل بالبطن، ويعود شكل تكون السرة الى العوامل الوراثية بشكل كبير، كما أنها تعطي جمالاً ومنظراً للبطن وخصوصاً بالنسبة للنساء، وفي كثير من الأحيان عندما ننظر الى السرة التي في بطوننا نتسائل عن فائدة وجود هذه السرة في البطن وفي مكانها بالتحديد، وهذا ما سنوضحه الآن فما فائدة سرة الإنسان :

1. لنقل الغذاء للجنين، فمنذ أن تبدأ المرأة بالحمل فيتكون الحبل السري ليقوم بدوره بنقل الغذاء من بطن الأم ورحمها الى طفلها ليكبر وينمو هذه المدة الطويلة في بطنها، وعندما تلد المرأة نقوم بقص الحبل السري وربطه لدى الجنين، ليبدأ بإستعمال فمه ويكمل نموه ويكبر، فالحبل السري هو أساس الغذاء للجنين وأساس نموّه.

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2. يصل أكثر من 200 عصب معاً، أثبتت بعض الدّراسات العصبية تواجد أكثر من 200 عصب تحيط بسرة الإنسان، مما يجعله مركزاً للأعصاب المتواجدة في الإنسان فتتمركز في منتصف البطن.

3. شكل جميل، من الناحية التجميلية فالسرة تعطي منظراً جميلاً وجذاباً للجسم، فكثير من الناس وخصوصاً النساء يتباهن بأشكال السرة لديهن، علماً أن تكون شكلها يعود للعوامل الوراثية سواء كان بارزاً أم داخلاً في البطن.

كما لاحظت أنّ السرة التي جميع الناس يمتلكونها هي أساس حياتنا، فمن خلالها كان يصلنا غذائنا من رحم أمهاتنا، لنصمد مدّة تسعة أشهر فنأخذ غذائنا بالكامل فلا نحتاج شيئاً، وحين نخرج للحياة يعطي أجسادناً شكلاً جميلاً نتباهى به وبجماله بين الكثير من النّساء، ولا ننسى أنّه مركزاً هامّاً في أجسادنا لتتمركز حوله أعصابنا التي تتحكّم بنا وبتصرفاتنا وهناك الكثير والعديد من الدّراسات التي تحاول تفسير سبب تمركز هذه الأعصاب في هذه المنطقة بالتحديد، فسبحان الله كل شيء خلقه كان هناك حكمه لخلقه وفوائد أساسية فالحمدلله على أنعمه الكثيرة، فالسرّة تعتبر من المعجزات الخلقيّة التي أبدع الله في خلقها وجعلها آية تثبت قدرة الله عز وجل.