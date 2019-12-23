شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سياسي: بعض الدول همها المتاجرة بقضية خاشقجي وليس تحقيق العدالة والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 قال الكاتب والمحلل السياسي، خالد الزعتر، إن إجراءات المحاكمة في قضية خاشقجي تمت بكل شفافية، وحضر جلسات القضية ممثلون من أسرة جمال خاشقجي وممثلو سفارات الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن وممثل من تركيا.

Advertisements وأضاف: هذا ليس بمستغرب هو تأكيد على موقف السعودية الثابت بأنه ليس لديها ما تخفيه. وأكد أن المستجدات في قضية جمال خاشقجي والتي تعد استمراراً لمبدأ النزاهة والشفافية والأحكام التي صدرت تؤكد على إصرار السعودية على تحقيق العدالة، لكن بعض الدول لن تعجبها الأحكام وستحاول التشكيك فيها لأن همها ليس العدالة التي تصر المملكة على تحقيقها بل همها هو المتاجرة بهذه القضية

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