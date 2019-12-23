ما هي الكلمات التي يجب أن ينطقها الطفل بعمر العامين؟

الإثنين 23 ديسمبر 2019

بحسب الدراسة الحديثة الصادرة من معهد الطفولة الأمريكية في جامعة برين ماور، فإن الطفل غير القادر على نطق 25 كلمة في عمر العامين، بحاجة إلى اخصائي تخاطب لتنمية اللغة والنطق لديه، مشيرة إلى أن ذلك ربما يكون إحدى العلامات التي تدل على عدة مشاكل منها إصابته بالتوحد أو اضطرابات السمع أو اضطرابات النمو والتطور اللغوي لديه.



وأوضحت الدراسة أن الآباء الذين يشعرون بقلق حيال أطفالهم المتأخرين في النطق، ينبغي عليهم إغلاق أجهزة التلفزيون والأجهزة الإلكترونية، والتركيز على التخاطب والتحدث والتفاعل معهم بشكل مباشر وجهاً لوجه، وتنمية نطق أطفالهم عن طريق تحسين التبادل اللفظي لديهم كماً ونوعاً، بدلاً من تركهم بمفردهم أمام برامج الأطفال.

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وقالت الدراسة إن الـ25 كلمة هي الأساس للأطفال القادرين على الكلام، مشيرة إلى النطاق الطبيعي للكلمات التي ينبغي على طفل يبلغ عامه الثاني أن يعرفها وينطقها تتراوح بين 75 إلى 225 كلمة من أصل قائمة تتضمن 310 كلمات. أما الأطفال المتأخرون في النطق فعادة ما تكون حصيلتهم اللغوية 25 كلمة فقط في المتوسط.

ونوهت الدراسة التي نشرتها صحيفة إندبندنت البريطانية، اليوم السبت، إلى أن الأطفال في عمر العامين ينبغي أن يبدأوا في تركيب جمل من الكلمات التي يحفظوها، وإن لم يتمكنوا من ذلك، فعلى الآباء التدخل سريعاً لمساعدة أطفالهم في وقت مبكر