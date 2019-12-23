واشنطن ـ رولا عيسى
وجدت دراسة جديدة قام بها باحثون من جامعة أوكسفورد بأن البدانة في منتصف العمر تزيد خطر الإصابة بالخرف بنسبة 21%، كما اعتبرت النتائج البدانة عامل الخطر الأكثر تأثيراً مقارنة بنوعية الطعام وقلة النشاط والحركة. من اللافت العدد الكبير الذي شارك في الدراسة، حيث شملت البيانات الصحية لأكثر من 1.1 مليون شخص، وطول فترة المتابعة والتي استمر 15 عاماً.
ونشرت صحيفة " The Sun" البريطانية نتائج الدراسة، وقالت إن الخرف يبدأ في التطور قبل 15 عاماً من ظهور أعراضه، وإن ذلك يفسر تأثير البدانة في منتصف العمر، ثم ظهور المرض لاحقاً بعد ذلك بسنوات. وحذّرت النتائج من استمرار البدانة لسنوات طويلة منذ منتصف العمر وحتى بداية الشيخوخة لأن ذلك يزيد احتمال الإصابة بالخرف.
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كانت هذه تفاصيل خبر دراسة جديدة تؤكد أن البدانة في عمر مبكر تزيد خطر الإصابة بالخرف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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