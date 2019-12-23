أعراض ليلية تنذر بمرض السرطان من بينها زيادة التعرق دون سبب واضح

لندن - لايف ستايل
زيادة التعرق دون سبب قد يشير إلى تطور الأورام، ويدعم وجهة النظر هذه مدير عيادة الأمراض الجلدية والحساسية في فيسبادن، الأستاذ كريستيان بيرل، وينبغي إيلاء اهتمام خاص لهذا في الليل. وأكد بيرلك أنه إذا كان الشخص لا يتناول أي أدوية لخفض درجة حرارة الجسم أو الاكتئاب، وينام أيضًا في غرفة باردة، ولكنه يتعرق، فمن الضروري فحص الغدة الدرقية. وإذا كان يشعر بالعطش أيضا، فقد تكون هذه علامة تدل على مرض السكري.
وإذا لاحظ الشخص بالإضافة إلى التعرق المتزايد، زيادة في درجة الحرارة وفقدان وزن "لا يمكن تفسيره"، فقد يدل هذا كله على مرض السرطان، فهذه أعراض الأورام اللمفاوية وسرطان الدم. ومع ذلك قد يثير التعرق الليلي الزائد المفاجئ، تناول الأطعمة الدهنية مع البهارات، حسب موقع "فوكس".
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