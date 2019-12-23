دراسة حديثة تؤكد أن 30 ثانية كافية للتأكد من صحة قلبك بطريقة بسيطة

كشفت تجربة منزلية بسيطة أنه يمكن تحديد حالة القلب الصحية لدى الأشخاص وتحديد مدى صحتهم القلبية أو معاناتهم من مشاكل صحية.وحسب ما نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، فإن كل ما يحتاج إليه هذا الاختبار هو وعاء أو حوض ماء كبير بمكعبات ثلج وخلال 30 ثانية يمكن التحقق من صحة قلبك.وأضافت الصحيفة، أن التجربة تتمثل في إحضار وعاء كبيرا وملئه بالماء البارد بدرجة كافية تمكن من غمر اليدين بشكل كامل في الماء، وللحصول على نتائج دقيقة يفضل وضع مكعبات من الثلج.

يقوم الشخص بوضع اليدين داخل الوعاء المليء بالماء البارد والثلج لمدة 30 ثانية، لتحديد مدى استجابة الدم عند احتكاكه بالماء البارد والثلج.إذا أصبحت أصابعك حمراء فهذه أخبار جيدة؛ لأنها تدل على عدم وجود أي مشاكل متعلقة بالأكسجين في دمك وحالة القلب والدورة الدموية صحية، ولا يوجد بها أي مشاكل.

إذا أصبحت الأصابع شاحبة أو يكسوها اللون الأزرق فربما تعاني مشاكل في الدورة الدموية، ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم المؤكسد للجسم وفي هذه الحالة بإمكانك تدليك أصابعك وتدفئتها لإعادتها لحالتها الأصلية ولكن إذا لم يرجع لون الأصابع للوضع الطبيعي فعليك الإسراع برؤية الطبيب، لأن ذلك يشير إلى إصابتك بمشاكل صحية في القلب وخاصة إذا كان الأشخاص يعانون من أعراض أخرى كالحمى وصداع الرأس وألم في الصدروالتعرق الشديد حتى في درجات الحرارة المناسبة.

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