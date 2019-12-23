5 أشياء لا تخبر بها نفسك لصحة نفسية أفضل.. منها "يجب أن أكون محبوباً"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقلك هو الذى يسرد قصة ما يحدث لك كل يوم وهو المسئول عن الشعور بالهزيمة أو العواطف السلبية التى تشعر بها مع كل موقف يمر فى حياتك من "خناقة" مع شريك حياتك أو "أنترفيو" تفشل فيه، وهو ما يجعلك تشعر بالحزن، وهناك 5 أشياء يجب أن تتوقف عن إخبار نفسك بها وشاهد التغييرات التي يمكن أن تحدث على صحتك العقلية والنفسية، وفقاً لموقع " psycom".

5 أشياء لا تخبر بها نفسك لتحسين صحتك النفسية1. يجب أن أكون محبوباً من الجميع

تنبع العديد من الأفكار والسلوكيات التي تهزمنا نفسياً من توقع القبول التام وغير المشروط، على الرغم من أنه من غير المعقول إنسانيًا أن تُقبل وتُحب من الجميع، فعندما تقوم باستمرار بضبط تصرفاتك وردود أفعالك لتحقيق هذه الرغبة، تبدأ في فقدان إحساسك بالذات، وتصبح مثل الحرباء، تتغير بسرعة لتلائم تصورات الآخرين، لا يمكنك تذكر ما هو مهم بالنسبة لك لأن تركيزك ينصب على الجميع.

والحقيقة هي أنه لا يمكنك أن تجعل الجميع سعداء في كل وقت، وبدلاً من ذلك، حاول التركيز على القيم الخاصة بك التي تخلق احترام الذات؟ كيف يمكنك أن تكون لطيفًا مع الآخرين بدلاً من مجرد البحث عن حبهم؟.

2. يجب أن أكون ناجحا في كل شيء

إن وضع نفسك على أن يكون كل سلوك تقوم به مثاليًا يمكن أن يسبب الخوف والقلق، فأنت أكثر عرضة للتسويف عندما تكون توقعاتك لنفسك مستحيلة.

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غالبًا ما يفشل الأشخاص الأكثر نجاحًا مرات عديدة حتى يصلوا لهدفهم، وبدلاً من أن تصاب بالشلل بسبب السعى نحو الكمال ، فكر في كيف يمكن أن تكون حياتك مليئة بالتحديات التى تحاول تحقيقها دون البحث عن الكمال.

احرص على عدم إجراء تعميمات عندما تفشل، عدم الحصول على مقابلة عمل لا يعني أنك لن تجد عملاً أبداً، وتفهم عقلك عندما يبدأ بالتحول إلى التقييم غير العقلانى مثل: استخدام كلمات مثل "دائمًا" و "أبدًا".





3. يجب أن أكون مستاء من الأشياء التي أخشى وقوعها

في كثير من الأحيان عندما تفحص طبيعة وواقع مخاوفك ، ستجد أنه بإمكانك مواجهتها أو قبول حتميتها، لا يعني القبول الاستسلام - إنه يعني التركيز فقط على ما يمكنك التحكم فيه بدلاً من التركيز على ما لا يمكنك فعله، فكر فى خطوات بسيطة لتجنب الأشياء التى تخيفك بدلاً من الخوف منها فقط.

4. يجب أن أتجنب كل الصراع

قد تكون العزلة أو الابتعاد أكثر أمانًا بالنسبة لمن يعانون من القلق، حيث يقل القلق ويمكننا تفادي تلك المشاعر غير السارة والفوضى، ولكن هذا الهروب هو مجرد حل مؤقت، ستواجه المزيد من التفاعل العاطفي والحوار الذي يهزم نفسه بنفسك عندما تختار دائمًا الخروج الأسرع.

5. لا بد لي من السيطرة على كل شيء

إن الإحساس القوي بالتحكم في ما يحدث لك ليس ميزة صحية، فمن المحتمل أن يكون الأشخاص الذين لديهم شعور داخلي بالتحكم أكثر مرونة خلال تحديات الحياة، ومع ذلك ، عندما يمتد هذا التوقع إلى جميع الأحداث والمواقف، يصبح "ضرورة" خطيرة.

فكر في كيف يمكنك الاستمتاع بالحياة والمرونة على الرغم من الأحداث السيئة، ستتعافى بسرعة أكبر من الأحداث السلبية، وستعاني أقل بدلاً من إلقاء اللوم على النفس والشعور بالذنب.