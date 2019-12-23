شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب بريطانى: "2030" عام انطلاق جراحات زراعة الرأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن أحد كبار الأطباء في بريطانيا بروس ماثيو، طبيب جراحة الأعصاب الرائد بمستشفى جامعة (University of Hull) التعليمية سابقا، والتابعة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، أنه بحلول عام 2030 بفضل التقدم التكنولوجي، ستحدث عمليات زراعة الرأس ، وفقا لما تم نشره بموقع "روسيا اليوم".

وأضاف ماثيو إن التقدم التكنولوجي يعني أن نقل الرأس والوعي من شخص ما إلى جهة مانحة سيكون أمرا ممكنا، واكتشف ماثيو أن هذه الفكرة قابلة للتحقيق أثناء عمله مع المؤلف مايكل جي لي، مؤسس معهد المستقبليات، على رواية الخيال العلمى .Chrysalis

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وصرح ماثيو: "في البداية، كانت النية طرح الأفكار التي كانت تبدو سخيفة، ولكني بعد ذلك، أدركت أنها ليست كذلك في الواقع" مضيفا "إذا زرعنا الدماغ والنخاع الشوكي معا فلن يكون ذلك مستحيلا"، مشيرا إلى أن الطريقة التي يعمل عليها البروفيسور سيرجيو كانافيرو فيما يتعلق بعملية الزرع الأولى، والتي تتضمن قطع العمود الفقري، هي فكرة "مثيرة للسخرية تماما".

وأوضح ماثيو أن هناك حاجة إلى عدد من التطورات في مجالات جراحة الأعصاب والروبوتات وزرع الخلايا الجذعية وغيرها ما من شأنه أن يسهل عمليات إعادة ربط الحبل الشوكي بالكامل ورأس الإنسان بجسم الشخص المانح، بحلول عام 2030.

ويمكن لهذا الإجراء أن يقدم الفائدة لأولئك الذين يعانون من الحثل العضلي ومبتوري الأطراف، وربما أولئك الذين يخضعون لعمليات التجميد.