شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكن لركوب الدرجات أن يعكس الشيخوخة ويحمى العظام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ تأثير تقدم العمر في الظهور أولاً على الجلد ثم على العظام وغيرها من الأعضاء ثم على قوة التحمل، ولكن هل تعلم أن ركوب الدراجات قد يضع فرامل لعمرك ويؤخر ظهور الشيخوخة.

يؤثر ركوب الدراجات على الجسم بأكمله، ويعمل على تقوية العظام وتزيد من القدرة البدنية للجسم، ووفقا لتقرير موقع " medicinenet" أثناء ركوب الدراجات تتنفس بسرعة بسبب حصول الجلد على الكثير من الأكسجين الأمر الذى يبقيه شباب لفترة طويلة.





الوقاية من أمراض القلب

ركوب الدراجات هي تمرينات لها العديد من الفوائد فهى تقلل من خطر أمراض القلب، لأنها تزيد من إنتاج المواد الكيميائية مثل السيروتونين والدوبامين والفينيل إيثيلين في المخ ، مما يجعلنا ننسى الحزن ونشعر بالسعادة طوال الوقت.

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القضاء على السمنة

تتزايد مشكلة السمنة بسرعة في الناس في الوقت الحاضر، حيث تسبب العديد من الأمراض مثل مرض السكري وأمراض القلب وأمراض الكبد، وركوب الدراجات لمدة 30 دقيقة يوميًا قد يجعلك بعيدا عن السمنة بسبب حرق الكثير من السعرات الحرارية.

الحد من التوتر

تحدث العديد من المشاكل بسبب الإجهاد و كشفت الأبحاث الحديثة أن خطر الإجهاد الناتج عن ركوب الدراجات يقلل إلى حد كبير.

تقوية العظام

معظم مشاكل الشيخوخة ناتجة عن هشاشة العظام، ويبقى الألم في الجسم بسبب ضعف العظام، ويوفر ركوب الدراجات العديد من الفوائد الصحية حيث قد ينهى ألم مفاصل الركبة حيث يضع ضغطًا أقل بكثير على ركبتيك.