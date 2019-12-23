شكرا لقرائتكم خبر عن تغير نظامك الغذائي يؤثر على شكل جسمك ووزنك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك عدد هائل من الوجبات الغذائية التي تدعي أنها تساعد في إنقاص الوزن، ومنها أتكينز ، keto ، Weight Watchers ، والصيام المتقطع، ولكن هذه الاستراتيجية يمكن أن تتركك تعاني من التعب الشديد في النظام الغذائي، كما يقول آبي لانجر ، R.D، وللتعرف أكثر عن التأثير الذي يتعرض له جسمك بعد تغير النظام الغذائي الخاص بك تعرف علي ذلك خلال الأسطر القادمة، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

تقول ميلاني بومر ، R.D في مستشفى لينوكس هيل: "من الأرجح أن تركز بشدة على تناولك للطعام الصحي الغير مليء بالعناصرالغذائية التي يحتاجها الجسم، وهذا يمكن أن يؤدي إلى الشراهة عند تناول الطعام لأنك تتحدث عن مدى مذاق الطعام الجيد، وجسديًا من المحتمل ألا تتسبب في أي ضرر، كما يقول بويمر "جسم الإنسان مذهل ويمكنه أن يتسامح مع كل الأشياء التي ترميها عليها"، ومع ذلك تقول إنه من الأفضل تجنب التبديل، مثل الانتقال من نظام كيتو الغذائي عالي الدهون إلى نظام غذائي قليل الدسم. هذا لأنه في هذه المرحلة سوف تدخل وتخرج من حالات التمثيل الغذائي المختلفة.

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ويقول بومر: "يتغير جسمك من استخدام الدهون في الغالب إلى استخدام الكربوهيدرات "، وهذا التغيير المفاجئ قد يجعلك تشعر بالتعب، المزاج السيئ، والجوع، ويقول لانجر إن حتى أخصائي الحميات غير الكيتونية قد يواجهون مشاكل في الجهاز الهضمي مثل الانتفاخ والغاز إذا قفزوا إلى نظام غذائي غني بالألياف، وهي تحذر من أن تغيير نظامك الغذائي باستمرار قد يتركك متعبًا وسوء التغذية إذا كنت لا تتناول ما يكفي من السعرات الحرارية أو المواد الغذائية.

إذن ما الذي يجب أن تقوم بفعله؟ يوصي Langer بالتفكير في أهدافك وتوقعاتك قبل البدء في أي أسلوب جديد لتناول الطعام. بعد ذلك ، امنح نفسك ثلاثة أشهر لتتبع التقدم وما إذا كنت تستمتع بالفعل بالخطة الجديدة أم لا.