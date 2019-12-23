شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على حقيقة خطف كائنات فضائية لمارادونا.. مرض نفسى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثارت تصريحات النجم دييجو أرماندو مارادونا، أسطورة الكرة الأرجنتينية والعالمية حول أنه تعرض للخطف من جانب كائنات فضائية، مؤكدا أنه قضى أكثر من يومين بعيدا عن كوكب الأرض الكثير من التساؤلات وحقيقة ما شاهده مارادونا بين رواد مواقع التواصل الإجتماعى والوسط الرياضى، ولكن الأمر يحمل الكثير من التفسيرات الطبية والعلمية عن تلك الحاله التى وصل إليها أسطورة الكرة الأرجنتينية والهلاوس التى يراها بقوة وتؤثر على حياته.

حيث قال مارادونا، فى لقاء مع قناة TyC sports التلفزيونية الأرجنتينية، إنه تعرض من قبل لعملية اختطاف من قبل "كائنات فضائية"، مشيرا إلى أنه قضى أكثر من يومين مع هذه الكائنات، دون الكشف عن أى تفاصيل دقيقة، موضحا أنه كان فى مكان آخر غير كوكب الأرض.

وأضاف مارادونا: "لقد قابلت فضائيين على الأرض، فذات مرة وبعد احتساء المشروبات، تغيبت عن المنزل 3 أيام، وعند عودتى إلى المنزل، أخبرتهم بأن كائنات غريبة اختطفتنى، لكنى لم أفصح حتى الآن عن تفاصيل أخرى".

وأشار أسطورة الكرة العالمية، إلى أنه لعب العديد من المباريات خلال حياتيه الكروية دون أن ينام.

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ولإيضاح حقيقة ما شاهده مارادونا من كائنات فضائية واختطافه إلى خارج كوكب الأرض، أكد الدكتور محمد عادل الحديدى استاذ الطب النفسي بكلية الطب جامعه المنصورة ورئيس وحدة الادمان عن وجود علاقة ارتباط قوية بين تعاطى المخدرات والهلاوس.

وأشار أستاذ الطب النفسى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ان الأسطوره الارجنتينى مارادونا مشكلته تكمن فى ادمانه مخدر الكوكايين منذ سنوات طويلة وهى السبب الحقيقى وراء رؤيته لما أفصح عنه من كائنات فضائية تختطفه خارج كوكب الأرض، مشيرا إلى أن هذه الحاله هى اعراض زهامية تؤكد ان مارادونا قد يكون مصابا بمرض الفصام النفسى .

ومرض الفصام من الامراض الزهانية الخطيرة التى تحتاج لعلاج قد يصل لمدى الحياه ، مؤكدا أنه طالما مارادونا وصل به الأمر لرؤية ما رأه من هلاوس فهو يحتاج إلى علاج نفسى ضرورى بجانب توقفه عن تعاطى المخدرات لآن تلك الحاله قد تؤثر بقوة على علاقاته الشخصية وبعمله وقد يصل الأمر إلى إيذاء نفسه مثل الاقدام على الانتحار او ايذاء الأخرين من حوله أيضا .