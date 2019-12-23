شكرا لقرائتكم خبر عن باحثون يكشفون علاقة «البيض» بارتفاع معدّلات الكوليسترول والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أكد تقرير علمي حديث أن الأبحاث التي تقول إن تناول البيض لا يرفع معدّلات الكوليسترول في الدم، كانت ممولة من شركات لها علاقة بإنتاج البيض وتسويقه.

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وبينّ التقرير الذي وضعه باحثون أمريكيون مختصّون ونشرته المجلة الأمريكية لطب الحياة، أنّه قبل العام 1970 لم يكن لشركات إنتاج البيض وتسويقه دور في الأبحاث المتعلقة بالكوليسترول، غير أن تلك الشركات ما لبثت أن بدأت تعمل على تمويل الدراسات والأبحاث المتعلقة بتناول البيض وأثره على معدّل الكوليسترول في الدم، بحسب “يورونيوز”.

وأوضح التقرير أنه في خمسينيات القرن الماضي لم تكن شركات البيض تعمل على تمويل الدراسات المتعلقة بالكوليسترول، إلا أن أنها بعد ذلك أخذت تسهم في تمويل الأبحاث بنسبة متصاعدة إلى أن أصبحت نسبة تلك المساهمة ما بين عامي 2010 و2019 نحو 60 بالمائة.

ووفق التقرير فإن أكثر من 85 بالمائة من الدراسات والأبحاث المتعلقة بـ “صناعة” البيض، بغض النظر عن مصدر تمويلها، تؤكد أن للبيض آثاراً سلبيةً على معدّلات الكوليسترول في الدم، لكن الأبحاث التي تمّ تمويلها من “صناعة” البيض حوّروا تلك النتائج، أو أنهم قللوا من أهميتها.