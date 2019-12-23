امرأة تقتحم حفل زفاف وتقول للعريس ألا يتزوج وتصفع العروس في المكسيك

مكسيكو سيتي - لايف ستايل تداول نشطاء على مواقع التواصل مقطعاً مصورًا لسيدة اقتحمت حفل زفاف لتبدأ موجة من الصراخ الهيستيري، لمنع العريس من الزواج.أثناء إقامة حفل زفاف تقليدي في المكسيك، اقتحمت سيدة الحفل لتبدأ بالصراخ طالبة من العريس بأن لايتزوج.وأظهر المقطع المصور الذي تم تداوله الفوضى التي تسببت بها السيدة بصراخها قائلة "ريتشارد، لايمكنك الزواج، أنا أحبك"، لتقترب من العروسين موجهة ضربة للعروس ليقوم بعض الأشخاص بإبعادها.في الوقت الذي طالب فيه العريس بإخراج السيدة من القاعة. وقد يهمك أيضًا:

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