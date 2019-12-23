للشاي فوائد مذهلة.. تعرف عليها!

الإثنين 23 ديسمبر 2019

أثبتت الدراسات العلمية أن تناول الشاي بمختلف أنواعه، له فوائد صحية لا تحصى ولا تعد، كما أنه يحمي الإنسان من عدة أمراض.



وقد اهتم الباحثون مؤخرا بفوائد الشاي العديدة التي قد تجنب الإنسان عديد الأمراض القاتلة، إذ أثبتت بعض الدراسات أن الشاي الأخضر يحوي كما هائلا من المواد المضادة للأكسدة، والتي تكافح سرطان الثدي خصوصا.

كما أثبتت بعض الدراسات أن الشاي يحمي أيضا من النوع الثاني من السكري، وقد تبين إثر دراسة قام بها باحثون صينيون أن الشاي يقي شرايين القلب من الأمراض.

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وقد أجريت الدراسة على 5000 رجل وامرأة يحتسون الشاي، وأراد الباحثون من خلال هذه الدراسة معرفة ما إذا كان للشاي تأثير على تصلب الشرايين الذي يؤدي إلى أمراض القلب والأوعية الدموية.

وتبين أن من يتناول 10 غرامات من الشاي يوميا منذ 6 سنوات، لا يعاني من أمراض القلب والأوعية الدموية وتصلب الشرايين.

وكشفت بعض الدراسات أنه على الفرد احتساء 3 فناجين من الشاي الأسود يوميا لأنه يحمي من التدهور المعرفي ويقوي الذاكرة ويحمي البشرة من الأشعة ما فوق البنفسجية، كما يحمي من أمراض القلب والأوعية الدموية وترقق العظام بحسب نتائج الدراسة التي نشرت في مجلة علمية أمريكية.