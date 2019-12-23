شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من الخطوط و التجاعيد إليكم عدة خطوات .. اتبعوها والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019

تظهر خطوط الوجه نتيجة انفعالاته المتعددة, وأكثر المناطق تعرضا لهذه الخطوط هي منطقة الفم والشفتين والأنف والجبين, وللتخلص من هذه الخطوط, هناك عدة خطوات لاتباعها:



1. تحريك الوجه وتدليكه

من أفضل الطرق للتخلص من الخطوط والتجاعيد هي ممارسة بعض الرياضة البسيطة بالوجه, مثل الابتسام وفتح الفم, أو تحريك الراس لأعلي والنظر إلي السماء, أو قطب الحاجبين وفردهما, مع تدليك بشرة الوجه بالأصابع, كل هذا يساعد علي تحريك عضلات الوجه وشد البشرة, فيساعد على التخلص من الخطوط, ويمنع ظهور مزيد من الخطوط والتجاعيد.

2. النوم علي الظهر

يعتبر النوم وسيلة هامة جدا للتخلص من التجاعيد, ولكن كيفية النوم هامة أيضا لمنع ظهور هذه الخطوط المزعجة, فيفضل النوم على الظهر بين الحين والآخر, حيث أن النوم على الظهر يمنع وجود تعرجات بالبشرة والتي قد تتحول إلي تجاعيد دائمة بعد ذلك.

3. أطعمة تحارب التجاعيد

تناول الطعام الصحي يخلصك من هذه الخطوط, ومن أهم الأطعمة التي تساعد علي شد البشرة وتألقها الأسماك لاحتوائها على نسبة عالية من البروتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية, وكذلك الخضروات والفواكه التي تحتوى على مضادات الأكسدة, وكذلك الصويا أثبتت فاعليتها في محاربة آثار الشيخوخة والتجاعيد, كما تساعد البشرة على محاربة الآثار الضارة للشمس.

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4. فيتامين Aو C

هذه الفيتامينات هامة جدا لصحة البشرة, فاحرصي على تناول الأطعمة التي تحتوي عليها, بالإضافة إلي استعمال المرطبات التي تحتوي على هذه الفيتامينات, والتي تعتبر علاجًا موضعيًا لخطوط الوجه والتجاعيد.

5. شرب الكاكاو

أثبتت بعض الدراسات أن شرب الكاكاو يساعد البشرة على امتصاص الماء وبالتالي يحافظ على نضارتها, كما يحميها من أشعة الشمس, ويترك البشرة ناعمة وسلسة, فيفضل تناول الكاكاو في الفطور وقبل النوم.

6. عاملي بشرتك بلطف

1- الحرص علي الترطيب المستمر للبشرة, وليس فقط عندما تكون جافة.

2- عدم الإسراف في غسل الوجه, حيث يؤدي إلي جفاف البشرة.

3- عدم التحديق والعبوس والبكاء بقدر الإمكان.

7- البقاء بعيدا عن الشمس

الشمس هي العدو الاول للبشرة, فاحرصي على تجنب الخروج في وقت الظهيرة, ويجب وضع واقي من أشعة الشمس عند الخروج وكذلك ارتداء النظارات الشمسية لحماية العينين.