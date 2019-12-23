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شكرا لقرائتكم خبر عن يجب وضع الزيوت العطرية في غرفة النوم.. لهذا السبب! والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
يعتبر الأرق وقلة النوم من أكثر المشاكل التي تقض مضجع الكثير من الأشخاص، الأمر الذي يؤثر على أدائهم خلال النهار.
وللتخفيف من الأرق، ينصح الخبراء باتخاذ إجراءات تساعد على النوم، مثل النوم في غرفة مظلمة، وتهيئ الأجواء المناسبة للنوم.
ويعد وضع الزيوت العطرية في غرفة النوم من أفضل السبل التي تساعد على النوم ليلاً.
ووفقاً للدكتورة النفسية راملا خان، فإن الزيوت العطرية تعمل على تهدئة الجهاز العصبي، وترتبط بعض الروائح مثل رائحة زيت اللافندر (الخزامى) بالشعور بالأمان والهدوء، وتعزز نوعية النوم العميق والإسترخاء، وتساهم في إبطاء نشاط الجهاز العصبي.
وبحسب دراسة أجريت عام 2005 لتقييم تأثير زيت اللافندر على 31 من الشباب الأصحاء أثناء نومهم، فإن زيت اللافندر زاد من كمية النوم البطيء والعميق لدى المشاركين، الأمر الذي أثر إيجاباً على نشاطهم في صباح اليوم التالي.
كما يؤكد الخبراء بأن زيت النعناع يساعد في التنفس أثناء النوم، بالإضافة إلى تخفيف وتيرة الشخير، حيث يساعد في تفكيك المخاط في الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية والجزء الخلفي من البلعوم، وفق ما نقلت صحيفة إكسبرس البريطانية.
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