"كيس النوم" يحمي رضيعك من الموت المفاجئ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتاج الطفل الرضيع إلى كيس نوم لحمايته من خطر ما يُعرف بمتلازمة موت الرضيع المفاجئ “Sudden Infant Death Syndrome”.

وقالت أفادت مجلة "كيندر" الألمانية المعنية بالأسرة والطفل إن خطر الموت المفاجئ يهدد الرضيع أثناء النوم بسبب انزلاقه تحت غطاء السرير، ومن ثم يتعرض للاختناق، وهو ما لا يحدث عند ارتداء كيس النوم.

وأضافت المجلة أن كيس النوم يعمل على تدفئة الرضيع بشكل مثالي يحول دون تعرضه للحرارة المفرطة أو البرودة الشديدة، مشيرة إلى ضرورة اختيار موديل ذي مقاس مناسب ومصنوع من خامة جيدة التهوية لا تسمح بتكدس الحرارة وتسمح بامتصاص الرطوبة سريعا وتصريفها مجددا.

ولتجنب خطر الموت المفاجئ للرضع ينبغي أن ينام الرضيع على ظهره وأن تبلغ درجة حرارة الغرفة 18 درجة مئوية.

وتتمثل أعراض متلازمة موت الرضيع المفاجئ في اللون الأزرق للمنطقة المحيطة بالفم أو الوجه بأكمله أو التعرق الشديد أثناء النوم وشحوب الوجه وتوقف التنفس، ويتعين استدعاء الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.