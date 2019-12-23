انسداد الأنف.. أكثر من مجرد نزلة برد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أوردت مجلة "الصيدليات الحديثة" أن انسداد الأنف عادة ما يرجع إلى الإصابة بنزلة برد، والتي غالبا ما يتم الشفاء منها بعد أسبوع تقريبا.

وأضافت المجلة الألمانية أن استمرار انسداد الأنف لمدة تزيد على أسبوع يستلزم استشارة الطبيب؛ حيث إنه قد يرجع لأسباب أخرى مثل تهيج الأغشية المخاطية بالأنف بفعل الدخان أو الغبار أو الهواء الجاف، كما أنه قد يكون أثرا جانبيا لأحد الأدوية.

وفي بعض الحالات قد يشير انسداد الأنف إلى التهاب اللوزتين أو اعوجاج الحاجز الأنفي أو الإصابة بورم حميد.