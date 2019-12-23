استحمام الرضيع.. نصائح مهمة لحماية البشرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تتعرض بشرة الرضع للجفاف على نحو أسرع، فهي حساسة للغاية؛ وأكثر نحافة من بشرة البالغين بنسبة 30% تقريبا، فضلا عن عدم اكتمال نمو حاجز الحماية الطبيعي بالبشرة.

وقالت مجلة "بيبي فاميليه" الألمانية المعنية بالأسرة والطفل إنه بناء على ذلك ينبغي ألا يزيد معدل استحمام الطفل الرضيع على 3 مرات أسبوعيا، موضحة أنه يكفي مع البشرة العادية استخدام ماء صافٍ مع إمكانية استخدام جل استحمام لطيف على البشرة ومخصص للرضع.

وفي حال البشرة الجافة يمكن الاستحمام باستخدام زيت اللوز؛ حيث إنه يعمل على ترطيب البشرة ويمنحها ملمسا ناعما كالحرير.

ومن المهم ألا تزيد درجة حرارة الماء على 37 درجة مئوية، وألا تزيد مدة الاستحمام على 10 دقائق.

وللعناية السليمة ببشرة الرضع ينبغي استعمال مستحضرات العناية الخالية من المواد الحافظة والمواد العطرية؛ لأنها قد تتسبب في تهيج بشرة الرضيع وإصابتها بالحساسية، مثل اللانولين والبارابين.