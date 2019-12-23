شكرا لقرائتكم خبر عن هل تتعاطى الحشيش؟.. عليك قراءة هذه الدراسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أفادت دراسة طبية جديدة بأن تعاطى الحشيش يعمل على تغيير بنية القلب، حيث يؤدي إلى تضخم البطين الأيسر، وهو غرفة الضخ الرئيسية للقلب.

وقال الباحثون البريطانيون إن متعاطي الحشيش- بصورة منتظمة- تظهر عليه أيضًا علامات مبكرة على ضعف وظائف القلب، تقاس بكيفية تشوه ألياف عضلة القلب أثناء الانكماش.. لكن يبدو أن القلب يتعافى من حيث الحجم والوظيفة بمجرد توقف الشخص عن تعاطى الحشيش.

وقالت الدكتورة «ماري آن ماكلولين»، إخصائية القلب في مستشفى ماونت سيناي في مدينة نيويورك إن «أولئك الذين يتعاطون الحشيش بانتظام لديهم تضخم في القلب، لكن عندما رأوا أن المريض توقف يبدو أن الوظيفة قد تحسنت».

وقالت الدكتورة مارثا جولاتي، رئيسة تحرير موقع (ويب لتعليم المرضى)، التابع للكلية الأمريكية لأمراض القلب، إن النتائج تثير قلقًا بشأن تأثير الحشيش على القلب.

وأضافت بقولها: «لا نعرف الكثير عن تعاطي القنب وتأثيره على القلب، ولكن أحد الأشياء التي نعرفها هي أنه عندما يتعاطى الأشخاص الحشيش، خاصة إذا كانوا يدخنونه، فإن معدل ضربات القلب وضغط الدم يرتفعان، موضحة أنه يجب أن يعمل القلب بجهد أكبر».