شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على اعتماد لقاح للوقاية من الإيبولا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية للمرة الأولى على مصل للوقاية من فيروس الإيبولا القاتل.

وأعلنت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، في بيان، أن المصل ويسمى «ارفيبو» تم تطويره من قبل مؤسسة ميرك ويحمى من المرض الناجم عن فيروس الإيبولا والذى يصيب البشر في عمر 18 عاما فأكثر.

يذكر أن حالات الإصابة بالمرض الناجم عن فيروس إيبولا نادرة للغاية في الولايات المتحدة وعادة مات حدث حين يصل الأشخاص المصابون بالفيروس بالفعل إلى البلاد أو حين يصاب العاملون في الرعاية الصحية أثناء علاج المصابين بالمرض.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الغذاء والدواء الأمريكية توافق على اعتماد لقاح للوقاية من الإيبولا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.