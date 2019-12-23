الذكاء الاصطناعى قد يتنبأ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية أو الوفاة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار توصل فريق من الباحثين إلى أن الذكاء الإصطناعى يستخدم في توظيف الأنماط والاستدلالات التي تستخدمها أجهزة الكمبيوتر في التنبؤ بمخاطر الإصابة بالنوبات القلبية.

ووفقا للدراسة، التي نشرت في مجلة «أبحاث أمراض القلب» الطبية، يبدو أن استغلال الذكاء الاصطناعى أفضل في التنبؤ بالنوبات القلبية ووفيات القلب مقارنة بتقييم المخاطر السريرية القياسي الذي يستخدمه أطباء القلب.

وقال الباحثون في «معهد أبحاث التصوير الطبى الحيوى» فى الولايات المتحدة: «أظهرت دراستنا أن دمج تعلم الآلة لعوامل الخطر السريرية وتدابير التصوير يمكن أن يحدد بدقة خطر تعرض المريض لحدث ضار مثل النوبة القلبية أو الوفاة القلبية».

وقام فريق البحث بدراسة موضوعات في تجربة بحثية مستقبلية عشوائية، خضعت لتسجيلات الكالسيوم في الشريان التاجي باستخدام فحوصات القلب المقطعية المتاحة ومتابعة طويلة الأجل.. واستخدم الفريق التعلم الآلي لتقييم خطر احتشاء عضلة القلب ووفاة القلب، وأشارت النتائج إلى فاعلية ودقة الذكاء الاصطناعى في التنبؤ بالأزمات القلبية وفرص الوفاة بدقة بلغت 87% .

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