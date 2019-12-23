شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى.. حتى لو بتعمل دايت.. أسباب عدم فقدان دهون البطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تحاول فقدان بعض الدهون من منطقة البطن ولكن دون جدوى؟.. إذًا يجب التوقف عن اتباع أى نظام لحين معرفة الأسباب.

يعتمد الكثير على أنظمة خاصة للتخلص من دهون البطن ومع ذلك قد تفقد الوزن فى كافة الجسم ما عدا البطن، إذا كنت تحاول لمدة طويلة التخلص من الدهون في البطن ولكنك غير قادر على ذلك، فهناك بعض الأشياء التي قد تقوم بها بشكل خاطئ، وفقا لتقرير موقع " onlymyhealth" وتشمل هذه الأسباب..

- عدم شرب ما يكفى من المياه

- تعتبر المياه جزءًا أساسيًا في الحصول على جسم صحي

- لذا يساعد شرب الماء بشكل أكبر في عملية فقدان الوزن، وقمع الشهية خاصة بين الوجبات

عدم النوم الكافى

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- يساعد النوم لمدة ٨ ساعات الجسم على إنتاج هرمونات تقمع الشهية.

القلق المستمر

- يزيد إنتاج هرمون الكورتيزول عند القلق

- وهو مسئول عن الدهون التى تتراكم حول محيط البطن كما أنه يزيد الشهية .

عدم تناول ما يكفى من الطعام

- إنقاص الوزن يعنى خفض السعرات الحرارية

- ولكنها لن تعمل بمجرد أن يكون جسمك فى وضع الجوع

- لأن انخفاض السعرات الحرارية سوف يبطئ الأيض ويقلل من نشاط هرمون الغدة الدرقية.