شكرا لقرائتكم خبر عن من السل للإيدز .. ما هى أهم أدوية تم اكتشافها لإنقاذ البشرية فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن عام 2019 ظهور علاجات جديدة للقضاء على أهم الأمراض التى يواجهها العديد من الأشخاص حول العالم أبرزها علاج"الصداع النصفى،سرطان الدم الليمفاوى، نقص المناعة البشرية"، وسوف نتناول فى التقرير التالى أهم الأدوية التى وافقت عليها هيئة الغذاء والدواء الامريكية fda عام 2019

دواء لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” على استخدام دواء يحتوى على المادة الفعالة (إيثيل إيكوسابنت) كعلاج مساعد (ثانوي) لتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بين البالغين، الذين لديهم مستويات مرتفعة من الدهون الثلاثية من 150 ملليجرام لكل ديسيلتر أو أعلى.

توافق على عقار جديد للسل المقاوم للعلاج الذي يصيب الرئتين

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم على أقراص تحتوى على المادة الفعالة "بريومانيد" بالإضافة إلى مادتى "بيداكيلين و لاينزوليد" لعلاج نوع معين من السل الرئوي المقاوم للعلاج.

علاج جديد لاستهداف الشذوذ فى مرض الخلايا المنجلية

منحت إدارة الأغذية والعقاقير “FDA” موافقة عاجلة على “Oxbryta” الذى يحتوى على المادة الفعالة(voxelotor) لعلاج أمراض الخلايا المنجلية(SCD) في البالغين ومرضى الأطفال بعمر 12 سنة وما فوق.

علاج جديد لسرطان الدم الليمفاوى المزمن

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على عقار "Calquence" الذى يحتوى على المادة الفعالة (acalabrutinib) لعلاج سرطان الدم الليمفاوي المزمن (CLL) أو سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة (SLL).

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أدوية تقضى على الصداع النصفي

وافقت إدارة الأغذية والعقاقير" FDA" مؤخراً على 3 عقاقير تعد بتخفيف آلام الصداع النصفي عن طريق عرقلة عمل جزيء معين مسئول عن الألم فى الدماغ.

علاج لمرض البورفيريا الحادة فى الكبد

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA على عقار Givlaari الذى يحتوى على المادة الفعالة(givosiran) لعلاج المرضى البالغين الذين يعانون من البورفيريا الحادة فى الكبد،

علاج لـ التهابات المسالك البولية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية اليوم على عقار يحتوى على المادة الفعالة (cefiderocol)، وهودواء مضاد للبكتيريا لعلاج المرضى فوق 18عامًا المصابين بالتهابات المسالك البولية المعقدة (CUTI) ، والتهابات الكلى.

علاج اضطرابات الدم النادرة

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، اليوم، الموافقة على عقار Reblozyl الذى يحتوى على المادة الفعالة (luspatercept - aamt)لعلاج فقر الدم (نقص خلايا الدم الحمراء) فى المرضى البالغين الذين يعانون من الثلاسيميا بيتا، والذين يحتاجون إلى عمليات نقل خلايا الدم المنتظمة.

علاج جديد لمرض بروتوبورفيتريا النادر

منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية “FDA” اليوم موافقة على حقنة تؤخذ تحت الجلد تحتوى على المادة الفعالة (الأفيلامانوتيد) والذى يعمل على التعرض الآمن للضوء الخالي من الألم عند المرضى البالغين الذين لديهم مرض بروتوبورفيتريا النادر.

دواء جديد لمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية

وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية "FDA" اليوم على دواء يحتوى على المادة الفعالة (إمتريتيتابين 200 مل جرام + تينوفوفير ألفيناميد 25 مل جرام) لدى البالغين والمراهقين المعرضين - الذين يزنون أكثر من 35 كيلوجراما - للإصابة بفيروس HIV-1 (PREP) لتقليل خطر الإصابة بعدوى فيروس الإيدز.