شكرا لقرائتكم خبر عن شركة بوما تطرح حذاء جديد مخصص لأصحاب أجهزة الألعاب والان مع التفاصيل

الإثنين 23 ديسمبر 2019 طرحت شركة بوما الحذاء "Active Gaming Footwear" الجديد المخصص لأصحاب أجهزة الألعاب بسعر يبلغ 90 يورو.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الحذاء الجديد يمتاز بتصميم يحاكي الجورب ويأتي مصنوعاً من خامة جيدة التهوية ويوفر لمرتديه راحة فائقة ودعماً ممتازاً أثناء اللعب في الأماكن المغلقة أو المفتوحة على حد سواء.

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