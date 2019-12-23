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شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: تناول الحبوب في منتصف النهار يعزز النمو لدى الأطفال والان مع التفاصيل
الإثنين 23 ديسمبر 2019
أظهرت أول دراسة علمية من نوعها على الإطلاق في المدارس، بأن وجبات منتصف النهار التي تعتمد على الحبوب تساهم بشكل كبير في نمو الأطفال.
ووفقا لموقع 24 قال الدكتور راميش تشاند، الباحث الرئيسي في الدراسة، إن القيمة الغذائية التي تحتوي عليها الحبوب تمثل أهمية بالغة للنمو لدى الأطفال.
وأجريت الدراسة التي استمرت ثلاثة أشهر في المدارس الحكومية الهندية في أربعة قرى حول بنغالور، حيث تم إطعام وجبات من الحبوب لـ 1500 طفل مراهق في مدرستين في حين تم تقديم وجبات تقليدية للأطفال في المدرستين الأخريين.
وشملت الدراسة تقييم نمو الأطفال وطولهم ووزنهم بعد ثلاثة أشهر من تناول الوجبات، وتبين بأن الأطفال الذين تناولوا الحبوب في المدارس في منتصف النهار أظهروا تحسناً واضحاً في صحتهم، مقارنة مع التلاميذ الذين تناولوا وجبات عادية.
وتأتي الدراسة في وقت يحاول فيه مركز المعهد الدولي لبحوث المحاصيل، للترويج للقيمة الغذائية للحبوب، عبر تصنيع منتجات غذائية تعتمد على الحبوب مثل الذرة والقمح، والتي تساهم في معالجة سوء التغذية وتحسين صحة الأطفال، وفق ما نقلت صحيفة تايمز أوف إنديا أونلاين.
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