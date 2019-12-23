شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج..كل ما تريد معرفته عن أسباب وعلاج التهاب المرارة الحاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

التهاب المرارة من الأمراض الشائعة التى تصيب الكثير من الناس وقد يتسبب تكون الحصوات فى التهاب المرارة الحاد، من خلال مجموعة من الأسئلة والإجابات نتعرف على التهاب المرارة الحاد، وفقا لموقعNHS .



س: ما هو التهاب المرارة الحاد؟ التهاب المرارة يحدث عادة عندما يحجب الحصى القناة الكيسية.

وحصوات المرارة عبارة عن حجارة صغيرة ، عادة ما تكون مصنوعة من الكوليسترول ، وتتشكل في المرارة، اما القناة الكيسية فهي الافتتاح الرئيسي للمرارة.

وحصوات المرارة شائعة جدًا، حيث تؤثر على واحد من كل عشرة بالغين في المملكة المتحدة. س: ما أعراض التهاب المرارة؟أهم أعراض التهاب المرارة الحاد هو ألم حاد مفاجئ في الجانب الأيمن العلوي من بطنك، ينتشر هذا الألم نحو الجانب الأيمن. س: ما أعراض التهاب المرارة؟أهم أعراض التهاب المرارة الحاد هو ألم حاد مفاجئ في الجانب الأيمن العلوي من بطنك، ينتشر هذا الألم نحو الجانب الأيمن.

عادة ما يكون الجزء المصاب من البطن رقيقًا جدًا ، والتنفس بعمق يمكن أن يزيد الألم سوءًا.

على عكس الأنواع الأخرى من آلام البطن ، فإن آلام التهاب المرارة الحاد عادة ما تكون مستمرة ولا تزول خلال ساعات قليلة.

قد يكون لدى بعض الأشخاص أعراض إضافية، مثل:

-ارتفاع في درجة الحرارة (حمى).

-الشعور بالمرض.

-تعرق.

-فقدان الشهية.

-اصفرار الجلد وبياض العينين (اليرقان).

-انتفاخ في البطن. س: ما الذي يسبب التهاب المرارة الحاد؟ س: ما الذي يسبب التهاب المرارة الحاد؟ يمكن تصنيف أسباب التهاب المرارة الحاد إلى فئتين رئيسيتين: التهاب المرارة الحسابي والتهاب المرارة الحاد.

التهاب المرارة الحسابي

التهاب المرارة الحسابي هو النوع الأكثر شيوعًا ، وعادة ما يكون أقل خطورة ، من التهاب المرارة الحاد. يمثل حوالي 95 ٪ من جميع الحالات.

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يتطور التهاب المرارة الحسابي عندما يتم سد الفتحة الرئيسية على المرارة ، القناة الكيسية بواسطة حصوة أو مادة تعرف باسم الحمأة الصفراوية.

الحمأة الصفراوية هي مزيج من الصفراء ، وهو سائل ينتجه الكبد ويساعد على هضم الدهون ، والكوليسترول الصغير والكريستال الملحي.

يؤدي انسداد القناة الكيسية إلى تراكم الصفراء في المرارة ، مما يزيد من الضغط داخلها ويسبب التهابها.

في حوالي 1 من كل 5 حالات ، تصاب المرارة الملتهبة أيضًا بالبكتيريا.

التهاب المرارة الحاد

التهاب المرارة الحاد هو نوع أقل شيوعًا ، ولكنه عادة أكثر خطورة وعادة ما يتطور كإحدى مضاعفات المرض أو العدوى أو الإصابة الخطيرة التي تضر المرارة.

يمكن أن يكون سبب التهاب المرارة الحاد هو التلف العرضي للمرارة أثناء العمليات الجراحية الكبرى أو الإصابات الخطيرة أو الحروق أو تعفن الدم أو سوء التغذية الحاد أو فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز. س: ما علاج التهاب المرارة؟إذا كنت مصابًا بالتهاب المرارة الحاد ، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى للعلاج. س: ما علاج التهاب المرارة؟إذا كنت مصابًا بالتهاب المرارة الحاد ، فقد تحتاج إلى دخول المستشفى للعلاج.

عادة ما يشمل العلاج الأولي:عدم الأكل أو الشرب (الصيام) للتخلص من إجهاد المرارة وتلقي السوائل من خلال بالتنقيط مباشرة في الوريد (عن طريق الوريد) لمنع الجفاف وتناول الدواء لتخفيف آلامك.

الجراحة

قد يوصى بإزالة المرارة في مرحلة ما بعد العلاج الأولي لمنع التهاب المرارة الحاد من العودة وتقليل خطر الإصابة بمضاعفات خطيرة.