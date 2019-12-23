ما هي الأطعمة الغنية بمعدن الحديد اللازم؟

الإثنين 23 ديسمبر 2019

معدن الحديد هو من أهم المعادن في جسم الإنسان، فهو المكون الأساسي لمادة الهيموغلوبين الموجود في خلايا الدم الحمراء، والمسؤولة عن نقل الأكسجين في أرجاء الجسد.



وافاد موقع "سي ان ان" ان الافتقار إلى عنصر الحديد يرتبط بفقر الدم، والإرهاق، وصعوبة الاستيعاب والتركيز.

ولتجنب هذا، ينصح بمد الجسم بهذه المادة يوميا، خصوصا النساء.. وينصح الرجال بتعاطي 8 ميليغرامات من الحديد يوميا، بينما يصل مقدار الحديد الموصى به للنساء إلى 18 ميليغراما في اليوم.

وتتعرفون فيما يلي إلى الأطعمة الغنية بمعدن الحديد:

المحار:

يعتبر المحار مصدرا ممتازا لمعدن الحديد، بالإضافة إلى كونه غنيا بعنصري الكالسيوم والبروتين.

الفاصولياء البيضاء:

الفاصولياء البيضاء هي من المصادر الغنية بمعدن الحديد، بالإضافة إلى كونها غنية بالألياف وعنصر البروتين مضادات الأكسدة.

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العدس:

العدس هو من الأطعمة الغنية بالحديد، إذ يحتوي نصف كوب من العدس على 3 ميليغرامات من الحديد، بالإضافة إلى معدني الزينك والمغنيزيوم، والألياف وعنصر البروتين. والحمّص هو من البقوليات الأخرى الغنية بمعدن الحديد.

الشوكولاتة السوداء:

بالإضافة إلى كونها أحد المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، تعتبر الشوكولاته السوداء، التي لا تقل نسبة الكاكاو فيها عن 45 بالمائة، أحد المصادر الغنية بمعدن الحديد.

التونا:

تحتوي علبة واحدة من سمك التونا على أكثر من 2.5 ميليغرام من معدن الحديد، إلى جانب الكثير من معدن البوتاسيوم وفيتامين "ب". وينصح باختيار سمك التونا المحفوظة بالماء وليس الزيت، بهدف تقليل كمية الوحدات الحرارية الموجودة فيه.

البطاطا:

تعتبر البطاطا من الأطعمة المفيدة جدا، لما تحتويه من نسبة عالية من فيتامين "سي" و"بي"، ومعدني البوتاسيوم والحديد. وتحتوي البطاطا المشوية بقشرتها على أكثر من 3 ميليغرامات من الحديد.

ومن الأطعمة الأخرى الغنية بالحديد أيضا السبانخ، والكاجو، والزبيب، وشرائح اللحم المشوية، وكبد الغنم.