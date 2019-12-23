شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي علامات الإصابة بالتهاب الزائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب الزائدة الدودية من المشاكل التى تسبب ألم شديد فى الجسم وفى الحالات الصعبة ينصح باستئصالها على الفور منعا لحدوث أى مشاكل تؤثر على باقى أعضاء الجسم، وحسب ما ذكره موقع healthline فأن هناك علامات تدل على الاصابة بالتهاب الزائدة الدودية ومنها:

1:ألم شديد أسفل البطن وخصوصا فى الجزء الايمن منها.

2: الشعور بالتعب والارهاق الشديد وعدم القدرة على الحركة وممارسة الحياة بشكل عام.

3:ارتفاع درجة الحرارة .

4:زيادة شديدة فى معدل ضربات القلب.

5:التهاب والم فى المعدة نتيجة التهاب الزائدة الدودية.

6:الغثيان الشديد والقئ.

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7:فقدان الشهية وعدم القدرة على تناول الطعام.

8:الإمساك أو الاسهال.

عدم علاج التهاب الزائدة الدودية قد يسبب انفجارها داخل الجسم وذلك قد يهدد الحياة بالخطر ويجب زيارة الطبيب فورا عند ظهور أى من العلامات التى تدل على التهاب الزائدة الدودية،

وهناك بعض الفحوصات التى يجريها الطبيب لاكتشاف التهاب الزائدة الدودية وهى:

1:فحص بدنى، وهنا يسأل الطبيب المريض على الاعراض التى يشعر بها.

2: فحص الدم الشامل، للتحقق من التهاب الزائدة الدودية وذلك عن طريق أخذ عينة من الدم لفحصها.

3:اختبارات البول، لاستبعاد عدوى المسالك البولية أو حصوات الكلى.

4: اختبار الحمل، فقد يسبب الحمل خارج الرحم لالتهاب الزائدة الدودية.