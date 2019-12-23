شكرا لقرائتكم خبر عن 4 عادات صحية بسيطة تجعل الغدة الدرقية بصحة جيدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تلعب الغدة الدرقية دورًا رئيسيًا في عافيتك العامة، وإليك طريقة مساعدتك في تجنب الإصابة بمرض الغدة الدرقية أو سرطان الغدة الدرقية أو غيرها من مشاكل الغدة الدرقية، وذلك وفقا لموقع " thehealthy".

في بداية الأمر يجب عليك التعرف ما هي الغدة الدرقية ، فيقول آلان فارويل ، رئيس قسم أمراض الغدد الصماء والسكري والتغذية ، ومدير عيادات الغدد الصماء في مركز بوسطن الطبي ماساتشوستس ، إن الكثير من المرضى لا يعرفون الكثير عن أساسيات الغدة الدرقية، فهي غدة على شكل فراشة في الرقبة تتحكم في عملية الأيض.

وبشكل عام فإن التعرض للإصابة بنشاط في الغدة الدرقية المفرطة قد تجعلك تشعر بالقلق، والهزلان، وزيادة نسبة العرق في الجسم، والساخنة، وهذا الأمر يتسبب في فقدان الوزن وصعوبة في النوم، وعلى العكس من ذلك ، فإن الشخص الذي يعاني من قصور في نشاط الغدة الدرقية يشعر المريض بالركود والإرهاق والبرودة، وقد يواجه مشاكل بما في ذلك زيادة الوزن والإمساك. على الرغم من أن عادات نمط الحياة مثل النظام الغذائي اليومي والنشاط ليس لها تأثير كبير على صحة الغدة الدرقية ، فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها للتأكد من أن الغدة الدرقية تبقى في صحة جيدة.

-عليك في البداية معرفة تاريخ عائلتك، فيقول ليونارد ورتوفسكي، أستاذ الطب بجامعة جورجتاون والرئيس السابق لجمعية الغدد الصماء: "إذا كان أفراد عائلتك مصابون بمرض الغدة الدرقية ، فمن الأرجح أن تعاني من قصور في وظائف الغدة الدرقية بنفسك". . لأي شخص لديه تاريخ عائلي، من المهم بشكل خاص مراقبة الغدة الدرقية لديك. في حالة بدنية سنوية، على سبيل المثال ، سيفحص طبيبك الغدة الدرقية عن طريق لمس الرقبة لتشعر بتضخم الغدة الدرقية أو تضخم الغدة الدرقية أو العقيدات.

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- الفحص البدني إذا كنت تشك في أنك تعاني من مشكلة في الغدة الدرقية بسبب تاريخ العائلة أو مجموعة من الأعراض عليك علي الفور سؤال طبيبك عن فحص الدم للتحقق من مستويات هرمون محفز الغدة الدرقية (TSH). على الرغم من أن الصوت يبدو عكسيًا ، إلا أن نتيجة TSH العالية تشير إلى أن مستويات الغدة الدرقية منخفضة جدًا ، وأن نتيجة TSH المنخفضة تشير إلى مستويات الغدة الدرقية مرتفعة جدًا ، كما يوضح الدكتور Wartofsky. إذا كانت مستويات الغدة الدرقية لديك متوقفة ، فسيتحدث طبيبك معك عن خيارات العلاج.

-بالنسبة لقصور الغدة الدرقية ، تتمثل طريقة العلاج في زيادة الغدة الدرقية عن طريق تناول هرمون الغدة الدرقية التخليقي عن طريق الفم، وبالنسبة لفرط نشاط الغدة الدرقية ، تتمثل الطريقة في منع الإفراط في إنتاج الغدة الدرقية باستخدام دواء أو علاج اليود المشع أو الجراحة. إليك كيفية معرفة أنك يجب فحص مستويات الغدة الدرقية لديك.

-أحد المعلومات الخاطئة التي يسمعها الدكتور تاتل غالبًا هو أن المرضى يخشون تناول الكثير من الخضروات الصليبية، مثل اللفت والكرنب ، لأنهم سمعوا أن مثل هذه الخضروات يمكن أن تسبب الإصابة بتضخم الغدة الدرقية. ويقول: "هذا صحيح ولكن فقط إذا كنت تتناولها بكثرة، ولا نريد أن يتجنب الناس الخضروات نريد من الناس أن يحصلوا على نظام غذائي طبيعي وألا يقلقوا بشأن تلك الأشياء التي تزعج الغدة الدرقية ".