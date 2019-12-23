صحة ورشاقة

أشهر مواقع للغطس في العالم

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تجذب الغطس كثيرا من السياح حول العالم، ويشتهر عدد من الدول حول العالم بالأماكن الجذابة لممارسة هذه سواء للهواة أو المحترفين.

موقع Far&Wide المتخصص في السياحة العالمية، استعرض قائمة بأشهر أماكن لممارسة الغطس في العالم، وأبرزها محمية رأس محمد بشرم الشيخ في مصر، والحاجز المرجاني العظيم بأستراليا، وجزيرة بالي في إندونيسيا وغيرها من الأماكن.

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