سعر الدولار في السودان اليوم الأحد 22 ديسمبر 2019

زاد سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني، في تعاملات اليوم الأحد ليبلغ 88.50 جنيه للشراء و89 جنيها للبيع، في السوق غير الرسمية (السوداء)، فيما بقي متوسط سعر العملة الخضراء على شاشة البنك المركزي السوداني عند 45 جنيها للشراء و45.2 جنيه للبيع.

ويخضع الدولار في السودان لسعر ثابت، يحدده البنك المركزي في جميع البنوك وشركات الصرافة العاملة بالسوق.

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ويحتاج السودان إلى تمويلات فورية تقدر بنحو 3 مليارات دولار لتجنب تفاقم أزمات اقتصادها، وترزح البلاد تحت ديون هائلة تقدر بـ60 مليار دولار، وترغب الحكومة في إلغاء جزء منها.

سعر اليورو والإسترليني

وسجل سعر اليورو وفق البنك المركزي السوداني 49.82 جنيه للبيع مقابل 50.07 جنيه للشراء، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 58.54 جنيه للشراء مقابل 58.84 جنيه للبيع.

سعر الريال والدرهم والدينار

وبلغ متوسط سعر الريال السعودي وفق المركزي السوداني 11.99 جنيه للشراء مقابل 12.05 جنيه للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 12.25 جنيه للشراء و12.31 جنيه للبيع، وبلغ سعر الدينار الكويتي 147.39 جنيه للشراء مقابل 148.13 جنيه للبيع.

ووقعت الحكومة الانتقالية في السودان على برنامج بقيمة 20 مليون دولار مع صندوق بناء السلام التابع للأمين العام للأمم المتحدة، يهدف إلى دعم السلطات الانتقالية.