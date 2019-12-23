شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح لعلاج النزلة المعوية فى المنزل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النزلة المعوية من الأمراض المنتشرة وهى من الأمراض التى تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب ألم شديد بها مع الاسهال والمغص والغثيان، وحسب ما ذكره موقع medicalnewstoday فأن هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لعلاج النزلة المعوية وهى:

1:ينصح بالإكثار من شرب السوائل الطبيعية مثل المياه والعصائر الطبيعية والسوائل الدافئة ، حيث انها تساعد على تعزيز صحة الجسم وطرد الفيروسات والجسم.

2: ينصح بتجنب منتجات الألبان والأطعمة الدهنية أو الوجبات الجاهزة أو التى تحتوى على نسبة عالية من السكريات، حيث انها تزيد من التهاب المعدة والاصابة بالغثيان المتكرر.

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3:تناول البطاطس المسلوقة والأرز والموز، فهى من الأطعمة التى تعمل على ترطيب المعدة والتخلص من الالتهاب والألم.

4:تقسيم وجبات اليوم على 5 وجبات فى اليوم بكميات قليلة بدلا من تناول كمية كبيرة فى الطعام.

5:الالتزام بالراحة وعدم بذل مجهود كبير مع النوم بعدد ساعات كافية.

6:الابتعاد عن تناول المشروبات الكحولية والغازية، واستبدالها بالسوائل الدافئة التى تعزز صحة الجسم وتعالج الألم.