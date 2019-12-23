شكرا لقرائتكم خبر عن هل يمكنك شرب القهوة أثناء الصيام المتقطع؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنظمة عديدة وحميات غذائية متعددة للتخلص من الوزن الزائد، وانتشر كثيرا خلال الأيام السابقة الصيام المتقطع الذي يساهم في القضاء والتخلص من الوزن الزائد، ولكن عن طريق الامتناع عن الطعام في ساعات معينة في اليوم، وللتعرف أكثر شروط الصيام المتقطع فعليك قراءة الأسطر القادمة وذلك وفقا لموقع " menshealth".

لا يبدو أن الكثير من الناس يجدون صعوبة في التفكير لعدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع فالنظام الغذائي الذي تتناوله فقط أثناء بعض النوافذ المقيدة زمنياً، وتشمل الأشكال الشائعة للصيام المتقطع الصوم 16: 8 وتناول كل وجباتك في فترة زمنية مدتها 8 ساعات يوميًا، والصوم 5: 2 سريع لمدة يومين كل أسبوع ، وتناول الطعام بشكل طبيعي في الأيام الأخرى.

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وعشاق القهوة يقمون بطرح سؤال هام وهو هل يمكنني تناول القهوة أثناء الصيام المتقطع؟ بالتأكيد ، يمكنك تناول كوب من القهوة خلال ساعات الصيام دون خوف، فلا يوجد عبء حراري في القهوة ، كما يقول أنجيلو بولي ISSN ، مصمم تطبيق التدريب والتغذية في MetPro، ويقول بولي: "إذا كنت صائماً لتنقية الجسم ، أو كجزء من ممارسة دينية ، فقد لا يسمح بالقهوة ولكن دون إضافة سكر لها أي سادة ولكن في حالة التخلص من السمنة فهذا لن يمنعك من فقدان الوزن."