شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب الحمى عند الأطفال منها أمراض الجهاز التنفسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الحمى عند الأطفال من المشاكل الصحية الشائعة، وهى ارتفاع درجة حرارة الأطفال، وقد يكون الأمر مقلقًا للغاية إذا كان طفلك يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة ولكن لا تقلق غالبًا ما يتم شفاء الحمى من تلقاء نفسها دون علاج، وفقًا لموقع "NHS"، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب الحمى عند الأطفال.

ومن الطرق السريعة والسهلة لمعرفة ما إذا كان طفلك يعاني من الحمى هو قياس درجة الحرارة باستخدام مقياس الحرارة.



اسباب الحمى عند الاطفال

أسباب الحمى عند الاطفال

أسباب الحمى عند الأطفال تتمثل فى أن معظم الحمى أو ارتفاع درجة الحرارة تكون ناتجة عن التهابات أو أمراض أخرى، حيث يقوم جهاز المناعة برفع درجة حرارة الجسم لمحاربة البكتيريا والفيروسات المسببة للعدوى وقتلها.

تشمل الحالات الشائعة التي يمكن أن تسبب الحمى:

-التهابات الجهاز التنفسي العلوي (RTIs).

-الأنفلونزا.

-التهابات الأذن.

-الوردولا - فيروس يسبب ارتفاع درجة الحرارة وطفح جلدي.

-التهاب اللوزتين.

-التهابات الكلى أو المسالك البولية.

-أمراض الطفولة الشائعة، مثل جدري الماء والسعال الديكي.

- بعد التطعيم.

في بعض الأحيان ، ترتبط درجة الحرارة المرتفعة عند الأطفال بأمراض وأعراض أكثر خطورة ، مثل:

-ضيق التنفس.

-قيء.

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-طفح جلدي.

-الأمراض البكتيرية الخطيرة المحتملة تشمل:

-التهاب السحايا - والأغشية الواقية التي تحيط بالمخ والنخاع الشوكي.

-تسمم الدم - عدوى الدم.

-الالتهاب الرئوي - التهاب أنسجة الرئة ، وعادة ما تسببه العدوى.

من المهم أن تتذكر أن أسباب الحمى الخطيرة نادرة نسبيًا.



الحمى عند الاطفال

يجب أن تذهب للطبيب فى الحالات التالية

إذا كان عمر الطفل أقل من ثلاثة أشهر ولديه درجة حرارة 38 مئوية أو أعلى.

-يتراوح عمره بين ثلاثة وستة أشهر ودرجة حرارة 39 مئوية أو أعلى.

-يجب أن ترى طبيبك العام إذا كان لدى طفلك علامات أخرى مثل القىء المستمر أو رفض التغذية أو التقلب أو النعاس.



الحمى عند الاطفال

علاج الحمى عند الأطفال

علاج الحمى يكون من خلال الحفاظ على ترطيب جسم الطفل بشرب الكثير من السوائل مثل حليب الأم أو الحليب الصناعي.

ارتداء ملابس مناسبة لمحيطهم، ولا ينصح بإسقاط طفلك بالماء البارد لتقليل الحمى.

-خافضات الحرارة

يعمل الباراسيتامول أو الإيبوبروفين للأطفال كمضادات للحرارة ، ما يساعد على تقليل الحمى، فضلاً عن كونه مسكنات للألم.