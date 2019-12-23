تعرفي على أهم أعراض الإصابة بالمياه الزرقاء وخطورتها

المياه الزرقاء على العين، أو "الجلوكوما"، من أخطر الأمراض التي تهدد البصر، وتسفر عن ضياع هذه النعمة الكبيرة، حال لم ينتبه الإنسان لهذا المرض الخطير.

ومرض المياه الزرقاء يسمى أيضا بسارق البصر، لأنه مرض خطير يؤدي لفقدان البصر بشكل مفاجئ، ويتميز بارتفاع الضغط داخل العين وهو الضغط الذي تسببه السوائل داخل مقلة العين على الأجزاء الأخرى من العين، فإذا لم يتم تخفيف هذا الضغط فانه يلحق الضرر بالشبكية ويدمر العصب البصري في النهاية مما ينتج عنه فقدان البصر وحتى العمى الكامل.

وأكثر من يصاب بمرض المياه الزرقاء عادة من تخطوا الأربعين من العمر وتكثر بين النساء عن الرجال وأكثر من هم عرضة للإصابة بها الذين ينحدرون من أصل إفريقي والمصابون بداء السكري وارتفاع ضغط الدم وقصر النظر الشديد أو من لديهم تاريخ عائلي لحدوث هذا المرض ومن يتناولون مركبات الكورتيزون.

وتمر الكثير من حالات المياه الزرقاء دون اكتشاف حتى يبدأ فقدان البصر.

أعراض المياه الزرقاء

انخفاض ملحوظ في الرّؤية الليليّة، أو قدرة العين على التكيّف مع الظّلام.

الشعور بصداع منخفض الدّرجة ثمّ تزداد شدّته حسب زيادة التوتّر الحاجة إلى استبدال النظّارات بشكلٍ مستمر رؤية هالات تحيط بالمصابيح الكهربائيّة .

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الضّغوط العصبيّة، ومشاكل وعيوب التغذية، وقد يكون سببها اضطراباتٍ أخرى كداء السكري، وارتفاع ضغط الدم.

وقد تمّ الرّبط بين مشاكل وعيوب الكولاجين وهو أكثر البروتينات انتشاراً في الجسم والمياه الزرقاء؛ فالكولاجين يعمل على زيادة قوّة مرونة أنسجة الجسم خاصّة أنسجة العين، ويسهم شذوذ الكولاجين والأنسجة في مؤخرة العين في سدّ الأنسجة الّتي يتمّ من خلالها عادةً تصريف السوائل الموجودة داخل العين ممّا ينتج عنه ارتفاع الضّغط داخل العين والّذي يؤدّي بدوره إلى حدوث المياه الزرقاء، وفقدان البصر الّذي يرتبط بها.

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