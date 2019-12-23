تعرف على 7 أعراض مبكرة للإصابة بسرطان الرئة

دراسة طبية أمريكية حديثة كشف عن حزمة من الأعراض المبكرة للإصابة بسرطان الرئة في مقدمتها التورم في الوجه والرقبة، والتي تحدث عندما يضغط الورم على الوريد، الذي يمتد من الرأس إلى القلب، في ما يسمى أعراض متلازمة الوريد الأجوف، أو انسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب”.

انسداد الوريد الأجوف العلوي، الذي ينقل الدم من الرأس والذراعين إلى القلب”.

هناك حزمة من الأورام الموجودة في الرئة حيث “يمر الوريد الأجوف العلوي بالقرب من الجزء العلوي من الرئة اليمنى، وكذلك بالقرب من العقد الليمفاوية في تجويف الصدر. وقد تتداخل الأورام الموجودة في الرئة أو حولها أو في الغدد الليمفاوية مع عمل الوريد الأجوف العلوي، ما يمنع التدفق الطبيعي للدم”.

من الأعراض التي ذكرتها الدراسة لإمكانية التعرض لسرطان الرئة انسداد الوريد الأجوف العلوي لاسيما أن انسداد الوريد الأجوف العلوي غالبا ما يكون بسبب الإصابة بالسرطان، مثل سرطان الرئة أو الثدي أو الغدد الليمفاوية أو الخصية، أو سرطان الغدة الدرقية.

وبحسب الدراسة فإن انسداد الوريد الأجوف العلوي بسبب حالات غير سرطانية، مثل التهابات الرئة والتهاب الوريد وعدوى فطرية. وتتطور أعراض انسداد الوريد الأجوف بشكل سريع أو تدريجي، حيث تشمل الأعراض المبكرة تورما حول العين أو في الوجه، وخاصة في الصباح.

Advertisements

الدراسة ذكرت أعراضا أخرى لسرطان الرئة: مثل ”سعال مصحوب بالدم، صعوبة التنفس، التعب غير المبرر وفقدان الوزن، توجع أو ألم عند التنفس أو السعال”.

قد يهمك أيضا:

دراسة تؤكد أن ثلث مرضى سرطان الرئة يعانون من الاكتئاب

الكشف عن أعراض وعلامات في العين تشير إلى احتمال الإصابة بالسرطان