تعرف علي علاج السعال بدون علاج دوائي

لعلاج السعال، لم يعد يُنصح بشرب أنواع الشراب المضادّة للسعال، كونها قليلة الفعالية. ولذا، ومن أجل تهدئة الحلق المتهيج وتهدئة السعال المزعج، يمكن أن نلجأ إلى الأساليب الطبيعية.

إذا كان السعال مرتبطاً بألم الحلق والإفرازات الأنفية والحمى الخفيفة (38.5 درجة مئوية لمدة 3 أيام أقصى حد)، فعلى الأرجح أنه التهاب الأنف والبلعوم (نزلة البرد الشهيرة) وسوف تتحسن الحال من تلقاء ذاتها في حوالي 8 أيام. ويوضح الطبيب العام د. نيكولاس إيفرارد، وبحسب "توب سانتيه"، قائلاً: "بناء عليه فمن غير المجدي أخذ موعد مع الطبيب للعلاج إلا في حال وجود مرض مزمن (مثل داء السكري، أو قصور عمل القلب أو غيرها)، و/أو للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً". ولكن حيث أن السعال مزعج وخصوصاً خلال الليل، فيمكن اللجوء إلى الحلول الطبيعية.

لتهدئة السعال المستمر، ضعي رهانك على منقوع الزعتر. والزعتر نبتة مضادّة للسعال ومطهرة: انقعي من 20 إلى 25 غراماً من أوراق الزعتر في لتر من الماء المغلي لمدة 5 إلى 6 دقائق. وينصح بشرب من كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم.

2/10 منقوع الأوريغانو

في حالة السعال المؤلم الذي يحك أو يخدش الحلق، اصنعي منقوع الأوريغانو، وهو مضادّ للسعال ومطهّر للبكتيريا ومنعّم: انقعي من 20 إلى 25 غراماً من أوراق الأوريغانو في لتر من الماء المغلي لمدة 5 إلى 6 دقائق. اشربي من كوبين إلى ثلاثة أكواب في اليوم (وخصوصاً في الصباح لأنَّ هذا المنقوع محفز للجسم).

3/10 ملعقة من العسل مساءً

يحتوي العسل بشكل طبيعي على بروتين (ديفينسن) والذي يحارب البكتيريا ويدعم نظام المناعة. من جهة أخرى، اكتشف باحثون هولنديون في العام 2020 أنّ العسل يحتوي أيضاً على الـ ديكستروميثورفان وهو مضادّ للسعال معروف ويستخدم في العديد من أدوية السعال. خذي ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من العسل قبل النوم، ولكن خذي في الاعتبار تنظيف أسنانك فوراً لتجنّب نخر الأسنان.

4/10 زيت الأوكالبتوس العطري الأساسي

في حالة السعال الدهني، ضعي ثقتك بزيت الأوكالبتوس العطري الأساسي فهو مقشع ومحلل للبلغم. خذي نفساً عميقاً من الزجاجة المفتوحة من 4 إلى 6 مرات في اليوم. تحذير: يمنع استخدام هذا الزيت من قبل الأشخاص المصابين بالربو أو المصابين بالصرع أو النساء الحوامل أقل من 3 أشهر.

5/10 زيت سرو بروفانس العطري الأساسي

إذا كان السعال جافاً ومؤلماً، اختاري زيت سرو بروفانس العطري الأساسي، فهو مقشع ومضادّ للالتهابات ومضادّ للفيروسات ومضادّ للعدوى. خذي قطرة في ملعقة صغيرة مع ملعقة صغيرة من العسل 4 مرات في اليوم. ويمنع استخدام هذا الزيت من قبل النساء الحوامل والأشخاص الذين يعانون من الربو أو الصرع. وينبغي الحذر لعدم الخلط بين هذا الزيت وأنواع زيت السرو الأخرى التي قد تكون سامّة.

6/10 شراب الخشخاش

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إذا كان السعال دهنياً مع بلغم، حضّري شراب الخشخاش الذي يعزز تقشع البلغم: انقعي حفنة من بتلات زهرة الخشخاش في لتر من الماء البارد لمدة 12 ساعة. بعد ذلك صفي المنقوع وأضيفي ملعقتين من السكر البني أو العسل. اغلي المزيج إلى أن تحصلي على شراب ثقيل، ثم خذي ملعقة إلى ثلاث ملاعق صغيرة في اليوم.

7/10 حبيبات المعالجة التماثلية

إذا كان السعال جافاً ومؤلماً: دروسيرا Drosera 5 حبيبات في محلول 5، تؤخذ 3 مرات في الأسبوع. أما إذا كان السعال على شكل نوبات مع الشعور بالاختناق: كوبروم Cuprum me- tallicum 5 حبيبات في محلول 5، تؤخذ 3 مرات في اليوم. وإذا كان السعال دهنياً مع بلغم: أنتيمونيوم Antimonium tartarcicum 5 حبيبات في محلول 5 تؤخذ 3 مرات في اليوم .

8/10 إزالة الاحتقان بالتدليك الذاتي

في الطب التقليدي الصيني فإنَّ النقطة التي تسمى Tian Tu تساعد على تخفيف السعال الجاف والسعال الدهني وتهدئة ألم الحلق وكذلك تسهيل التنفس عند الشعور بالاحتقان. ونقطة ردة الفعل هذه تقع تحت تفاحة آدم في التجويف الذي يقع بين الترقوة. يتم تحفيزها لمدة دقيقتين إلى ثلاث دقائق من 3 إلى 4 مرات في اليوم بممارسة الضغط على المنطقة بواسطة إصبع السبابة.

9/10 إذا كنت تعانين من حمى أعلى من 39 درجة مئوية

وتشعرين كذلك بأوجاع في الجسم والتعب الشديد والصداع وكان السعال جافاً، فعلى الأرجح أنه فيروس الإنفلونزا: يجب زيارة الطبيب بالنسبة للمرأة الحامل والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة و/ أو إذا لم تتحسن الأعراض خلال 72 ساعة.

مثل صعوبة في التنفس وألم في الرئة أو الصدر وحمى أعلى من 39 درجة مئوية لمدة 48 ساعة فمن الضروري استشارة الطبيب على وجه السرعة.

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