تعرف علي أهم أعراض التهاب المسالك البولية عند النساء

أعراض التهاب المسالك البولية عند النساء قد لا تظهر خصوصًا عند كبيرات السن في بعض الأحيان. وقد يُترجم التهاب المسالك البولية على شكل حمى معزولة، من دون ظهور أية مشاكل أخرى، وخصوصًا لدى الأطفال أو الشرائح العمرية المتقدمة في السن.

تعرّفي في الآتي إلى أعراض التهاب المسالك البولية عند النساء في السطور الآتية:

بشكل نموذجي، فإنَّ التهاب المثانة يتجلى بالشعور بالحرقة أثناء التبول، والحاجة إلى التبول بشكل متكرر. يكون البول غائمًا في بعض الأحيان، مع ظهور نزيف دموي و/أو مع ظهور رائحة كريهة. وفي الغالب مع الشعور بالألم أو الثقل في منطقة الحوض الصغير.

والتهاب مجرى البول (التهاب الإحليل) يتجلى بطريقة التهاب المثانة نفسه.

الحمى والقشعريرة

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التهاب الكلية (التهاب الحويضة والكلية) هو الالتهاب المسؤول عن ظهور الأعراض التالية بشكل عام: حمى مرتفعة تصل إلى ما بين 39 إلى 40 درجة مئوية، والقشعريرة، وتغيير في الحالة العامة للجسم. وقد يرتبط بالشعور بالألم في أسفل الظهر، وفي بعض الأحيان تظهر علامات التهاب المثانة.

الأعراض التي تعانيها معظم النساء في حال عدوى الخميرة المهبلية أو المبيضات المهبلية، هي المصطلح العام والطبي، المستخدم لوصف عدوى الخميرة المهبلية الشائعة، هي: الحكة في منطقة الأعضاء التناسلية، وتهيّج مدخل المهبل، وتورم خفيف في شفتي المهبل، وإفرازات بيضاء تشبه الجبنة المنزلية.

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