تعرف علي أعراض تصلب الشرايين الأمراض التي يسببها

تصلب الشرايين هو حالة تضييق الشرايين وتصلبها بسبب تراكم البلاك حول جدار الشريان، هذا المرض يعطل تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، مما يشكل خطر حدوث مضاعفات خطيرة للجسم؛ تعرفوا معنا على اعراض تصلب الشرايين الأخرى وطريقة تشخيص هذا المرض من خلال المقال الآتي.

تصلب الشرايين

تنقل الشرايين الدم من القلب إلى بقية الجسم، وهي مبطنه بطبقة رقيقة من الخلايا تبقيها ناعمة وتسمح بتدفق الدم بسهولة بها.

ويبدأ تصلب الشرايين عندما تتضرر هذه البطانة، مما يسمح بنوع الكوليسترول الضار بالتراكم على جدار الشريان.

وعادةً ما يرسل الجسم نوعًا من خلايا الدم البيضاء لتنظيف هذا الكوليسترول، ولكن في بعض الأحيان تتعطل الخلايا في الموقع المصاب، وبمرور الوقت يتراكم البلاك على جدران الشرايين، وهو مصنوع من الكوليسترول والبلاعم والكالسيوم ومواد أخرى من الدم.

وفي بعض الأحيان، ينمو هذا البلاك إلى حجم معين ثم يتوقف عن النمو، مما يتسبب في عدم وجود مشاكل للفرد، ومع ذلك في بعض الأحيان يسد هذا البلاك الشريان، مما يعطل تدفق الدم في جميع أنحاء الجسم، هذا يجعل جلطات الدم أكثر احتمالاً، مما قد يهدد الحياة عن طريق حالات صحية، مثل السكتة الدماغية والنوبات القلبية.

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اعراض تصلب الشرايين

يمكن أن تبدأ العلامات الأولى لتصلب الشرايين في التطور خلال فترة المراهقة ومع ظهور مسحات من خلايا الدم البيضاء على جدار الشريان.

وفي معظم الأحيان، لا توجد أعراض حتى يتم تمزق البلاك، أو يكون تدفق الدم مقيدًا للغاية، هذا عادةً ما يستغرق سنوات عديدة ليحدث.

وتعتمد اعراض تصلب الشرايين على نوع الشريان نفسه:

اعراض تصلب الشرايين السباتية

الشرايين السباتية توفر الدم للدماغ؛ يمكن أن تؤدي إمدادات الدم المحدودة إلى السكتة الدماغية، وقد يصاب الشخص بمجموعة من الأعراض نتيجة تصلب الشرايين في هذه المنطقة، بما في ذلك:

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ضعف.

صعوبة في التنفس.

صداع الرأس.

خدر في الوجه.

شلل.

اعراض تصلب الشرايين التاجية

الشرايين التاجية توفر الدم للقلب، وعندما تكون إمدادات الدم للقلب محدودة يمكن أن يؤدي هذا للذبحة الصدرية والأزمة القلبية.

وتشمل الأعراض:

قيء.

قلق شديد.

ألم في الصدر.

سعال.

شعور بالدوار والضعف.

اعراض تصلب الشرايين الكلوية

تزود الشرايين الكلوية الدم بالكلى، وإذا أصبح مصدر الدم محدودًا، فهناك خطر كبير للإصابة بأمراض الكلى المزمنة.

الشخص الذي يعاني من انسداد الشريان الكلوي قد يظهر عليه أعراض مثل:

فقدان الشهية.

تورم اليدين والقدمين.

صعوبة في التركيز.

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