تعرف علي أهمية تحليل فيتامين د

فيتامين د من أهم الفيتامينات لصحة الجسم، وعندما يشك الطبيب في اضطراب مستوى هذا الفيتامين يقوم بطلب تحليل لمعرفة تركيزه في الجسم، وفي هذا المقال نخبرك أهم المعلومات حول تحليل فيتامين د وأهميته ونتائجه.

تحليل فيتامين د

فيتامين (د) هو عنصر غذائي ضروري لصحة العظام والأسنان، وهناك نوعان من فيتامين (د): فيتامين د 2 وفيتامين د 3، ويأتي فيتامين د 2 أساسًا من الأطعمة المدعمة مثل حبوب الإفطار والحليب ومنتجات الألبان الأخرى.

أما فيتامين د 3 فيتكون في الجسم عندما يتعرض لأشعة الشمس، ويوجد أيضًا في بعض الأطعمة، بما في ذلك البيض والأسماك الدهنية مثل سمك السلمون والتونة والماكريل.

وفي مجرى الدم ؛ يتم تغيير فيتامين D2 وفيتامين D3 إلى شكل من أشكال فيتامين D يسمى 25 هيدروكسي فيتامين د الذي يُسمى أيضًا 25 OH) D).

و تحليل فيتامين د هو اختبار يقيس مستوى 25 هيدروكسي فيتامين د في الدم، ويمكن أن تشير المستويات غير الطبيعية لفيتامين (د) إلى اضطرابات العظام أو مشاكل التغذية أو تلف الأعضاء أو غيرها من الحالات الطبية.

أهمية تحليل فيتامين د

يستخدم اختبار فيتامين (د) للكشف عن اضطرابات العظام، كما أنه يُستخدم أحيانًا لفحص مستويات فيتامين (د) لدى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة مثل: الربو، والصدفية، وبعض أمراض المناعة الذاتية.

لماذا أحتاج إلى تحليل فيتامين د؟

قد يطلب الطبيب تحليل فـيتامين دال إذا كنت تعاني من أعراض نقص فيتامين (د)، وتشمل هذه الأعراض:

ضعف العظام.

نعومة العظام.

تشوه العظام (عند الأطفال). كسور العظام.

كما قد يتم طلب تحليل فيتامين د إذا كنت معرضًا لخطر أكبر بسبب نقص فيتامين (د)، وعوامل الخطر تشمل:

ترقق العظام أو غيرها من اضطرابات العظام.

جراحة سابقة لتغيير مسار المعدة.

التقدم في العمر؛ فنقص فيتامين (د) هو أكثر شيوعًا في كبار السن.

البدانة.

قلة التعرض لأشعة الشمس.

أصحاب البشرة الداكنة.

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صعوبة في امتصاص الدهون من النظام الغذائي.

بالإضافة إلى ذلك؛ قد يكون الأطفال الذين يرضعون رضاعة طبيعية أكثر عرضة لنقص فيتامين د إذا لم يتناولوا مكملات فيتامين (د).

خطوات تحليل فيتامين د؟

تحليل فيتامين د هو تحليل دم، ويتم أخذ عينة دم من الوريد في الذراع باستخدام إبرة صغيرة، ويتم جمع كمية صغيرة من الدم، وهذه الخطوات عادةً ما تستغرق أقل من خمس دقائق.

قد تشعر بألم خفيف أو كدمات في المكان الذي وضعت فيه الإبرة، لكن الألم يزول سريعًا.

هل هناك إستعدادات خاصة لتحليل فيتامين د؟

لا يوجد أي استعدادات خاصة لاختبار فيتامين (د)، ولكن تأكد من إخبار الطبيب عن الأدوية أو الفيتامينات أو المكملات التي تتناولها لأنها يمكن أن تؤثر على نتائج التحليل.

نتيجة تحليل فيتامين د

يعتبر مستوى 20 نانوجرام/مليلتر إلى 50 نانوجرام/مليلتر مناسبًا للأشخاص الأصحاء، أما المستوى الأقل من 12 نانوجرام/ مليلتر يشير إلى نقص فيتامين (د).

نقص فيتامين د

إذا أظهرت نتائجك نقصًا في فيتامين (د)، فقد يعني ذلك:

عدم التعرض لأشعة الشمس بصورة كافية.

عدم الحصول على ما يكفي من فيتامين (د) من النظام الغذائي.

مشكلة في امتصاص فيتامين (د) من الطعام.

قد تعني النتيجة المنخفضة أيضًا أن جسمك يواجه مشكلة في استخدام الفيتامين كما ينبغي، وقد يشير إلى أمراض الكلى أو الكبد.

يعالج نقص فيتامين (د) عادة بمكملات فيتامين د أو التغييرات الغذائية وزيادة استهلاك الأطعمة الغنية بفيتامين د.

زيادة فيتامين د

إذا أظهرت نتائجك أن لديك كمية زائدة من فيتامين (د)، فمن المحتمل أن يكون ذلك بسبب تناول الكثير من حبوب الفيتامينات أو مكملات أخرى، وستحتاج إلى التوقف عن تناول هذه المكملات لتقليل مستويات فيتامين د، فالكثير من فيتامين (د) يمكن أن يسبب أضرارا للأعضاء والأوعية الدموية.

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