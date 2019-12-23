تعرف علي أضرار الثوم التي قد نجهلها

كان الثوم يستخدم تقليدياً لأغراض صحية من قبل الناس في أجزاء كثيرة من العالم، بما في ذلك المصريين واليونانيين والرومان والصينيين واليابانيين والأمريكيين الأصليين، ولكن على الرغم من فوائده العديدة إلا أن الثوم له اضرار أيضاً؛ تعرفوا على اضرار الثوم وآثاره الجانبية معنا من خلال هذا المقال.

ربما يكون الثوم آمنًا بالنسبة لمعظم الأشخاص بالكميات التي يتم تناولها عادةً في الأطعمة، وتشمل الآثار الجانبية رائحة النفس الكريهة ورائحة الجسم الغير محببة، وحرقة في المعدة، واضطراب في المعدة. هذه الآثار الجانبية يمكن أن تكون أكثر وضوحاً عند تناول الثوم الخام، كما أن بعض الناس لديهم حساسية من الثوم. عادةً ما يكون تطبيق الثوم على الجلد آمن، ولكن في بعض الحالات التي تتعرض لرد فعل تحسسي، قد يتسبب الثوم في تلف الجلد مشابه للحرق. كما يعد الثوم الطازج النيء غير آمن عند استخدامه على الجلد، فقد يسبب تهيجًا شديدًا للجلد عند تطبيقه عليه. ويعد الثوم آمناً للحوامل عند تناوله بكميات معتدلة فقط، ولا توجد معلومات موثوقة كافية حول سلامة وضع الثوم على الجلد إذا كنت حاملاً أو مرضعة. كما تشير بعض المصادر إلى أن جرعات كبيرة من الثوم يمكن أن تكون خطيرة أو حتى قاتلة للأطفال على الرغم من أنه لا توجد أي تقارير متاحة مرتبطة بالوفاة بعد أخذ الأطفال للثوم عن طريق الفم.

أخذ الثوم قد يزيد من خطر النزيف، إذا كنت تتناول مضادات التخثر (ترقق الدم) مثل الوارفارين أو إذا كنت بحاجة إلى إجراء عملية جراحية، فأخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كنت تتناول أو تخطط لتناول مكملات غذائية من الثوم. تم اكتشاف أن الثوم يتدخل في فعالية بعض الأدوية، بما في ذلك ساكوينافير، وهو دواء يستخدم لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية

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