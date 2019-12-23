تعرف علي أعراض نقص الاكسجين في الدم و المخ

اعراض نقص الاكسجين وما هي أنواع نقص الأكسجين المختلفة؟ تعرفوا على إجابات هذه الأسئلة معنا من خلال المقال الآتي.

عندما لا يحتوي جسمك على كمية كافية من الأكسجين، يمكن أن تصاب بنقص الأكسجة أو نقص الأكسجين. هذه حالة خطرة للغاية؛ بدون أكسجين يمكن أن يتلف دماغك والكبد والأعضاء الأخرى بعد دقائق فقط من بدء الأعراض. ويمكن أن يسبب نقص الأكسجين عدم وصول ما يكفي من الأكسجين إلى أنسجتك لتلبية احتياجات جسمك. وعلى الرغم من أن الأعراض يمكن أن تختلف من شخص لآخر، فإن اعراض نقص الاكسجين الأكثر شيوعًا هي: تغير لون بشرتك، بدءًا من اللون الأزرق إلى اللون الأحمر.

الشعور بالارتباك. السعال. سرعة معدل ضربات القلب. التنفس السريع. ضيق في التنفس. بطء معدل ضربات القلب. التعرق. الصفير.

يمكن أن تسبب نوبة الربو الشديدة، أو الأدخنة المتصاعدة من النيران، نقص الأكسجين عند البالغين والأطفال. أثناء الأزمة، يضيق مجرى الهواء، مما يصعّب إدخال الهواء إلى رئتيك. تعمل رئتيك على تنظيف وطرد الأدخنة التي دخلتها عن طريق السعال مما يجعلك تستخدم المزيد من الأكسجين ويزيد الأمر سوءاً. ويمكن أن ينجم نقص الأكسجين أيضًا عن تلف في الرئة بسبب الصدمة. الحالات الأخرى التي يمكن أن تسبب نقص الأكسجين تشمل ما يلي: أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) وانتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية والالتهاب الرئوي والوذمة الرئوية (دخول سائل في الرئتين). مسكنات الألم القوية وغيرها من الأدوية التي تعيق التنفس.

مشاكل القلب. فقر الدم (عدم وجود نسبة كافية من خلايا الدم الحمراء بالدم، والتي تحمل الأكسجين). تسمم السيانيد (السيانيد هو مادة كيميائية تستخدم في صناعة البلاستيك والمنتجات الأخرى). أفضل طريقة للوقاية من نقص الأكسجين والحد من اعراض نقص الاكسجين هي التحكم في الربو كل يوم. التزم بخطة علاج الربو الخاصة بك: تناول الدواء الخاص بك للمساعدة في منع الأزمات. تناول الطعام المناسب لك وابق نشاطًا. اعمل مع طبيبك للتوصل إلى خطة علاج مناسبة لك، حتى تعرف ما يجب عليك فعله عندما تواجه صعوبة في التنفس. حاول تجنب مهيجات أزمات الربو بقدر الإمكان، والتي تشمل:

نقص الأكسجين في الدماغ هو شكل من أشكال نقص الأكسجين الذي يؤثر على الدماغ، ويحدث عندما لا يتلقى الدماغ كمية كافية من الأكسجين على الرغم من أن الدم لا يزال يتدفق به، ويعد نقص الأكسجين في المخ حالة طبية طارئة لأن الدماغ يحتاج إلى إمدادات ثابتة من الأكسجين والمواد المغذية حتى يعمل بشكل صحيح. وقد تكون أعراض نقص الأكسجين في المخ خفيفة أو شديدة وتعتمد على مستوى ومدة الحرمان من الأكسجين. وتشمل اعراض نقص الاكسجين الخفيفة في الدماغ ما يلي: فقدان مؤقت للذاكرة. مشاكل في تحريك أجزاء من الجسم. نقص الانتباه. عدم القدرة على الحكم على المواقف جيداً. ويمكن أن تبدأ خلايا الدماغ في الموت بعد 5 دقائق فقط من فقدان الأكسجين. وتصبح الأعراض أكثر خطورة بزيادة وقت انقطاع الأكسجين عن المخ.

بينما تشمل اعراض نفص الاكسجين الشديدة في المخ ما يلي: غيبوبة. تشنجات. موت الدماغ أو السكتة الدماغية. في حالات موت الدماغ، أي عدم وجود نشاط بالمخ لا تستجيب بؤرتي العين للضوء ولا يستطيع الشخص التنفس دون مساعدة جهاز دعم الحياة. ومع ذلك، يستمر القلب في ضخ الدم حول الجسم. سيختلف العلاج حسب سبب وشدة نقص الأكسجين. غالبًا ما تكون أنظمة دعم الحياة الأساسية ضرورية. قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من نقص الأكسجين الشديد إلى جهاز يعرف باسم جهاز التنفس الصناعي للتنفس من أجلهم.

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وتشمل العلاجات الأخرى: الدم والسوائل والأدوية لاستعادة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب. الأدوية للسيطرة على النوبات. في بعض الحالات، قد يقوم الطبيب بتبريد الشخص لإبطاء نشاط الدماغ وتقليل حاجته للأكسجين. ومع ذلك، فمن غير الواضح مدى فائدة هذا العلاج حتى الآن.

مرض الانسداد الرئوي المزمن هو اسم للعديد من الحالات التي تؤثر على التنفس، ومن الأمثلة على هذه الحالات التهاب الشعب الهوائية المزمن وانتفاخ الرئة. إن قلة التنفس وصعوبة في التنفس يمكن أن يشير إلى أن الشخص يعاني من نقص الأكسجين. قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص الأكسجين المرتبط بمرض الانسداد الرئوي المزمن من الأعراض التالية: السعال بشكل متكرر. الشعور بالاختناق بسبب المعاناة من ضيق التنفس. انخفاض القدرة على تحمل النشاط البدني. التنفس السريع.

الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب عدم القدرة على التنفس. اقرأ أيضاً: مرض الانسداد الرئوي المزمن .. ما هي علاقته بالتدخين؟ أفضل علاج لنقص الأكسجين المرتبط بمرض الانسداد الرئوي المزمن هو الأدوية التي تبقي الشعب الهوائية مفتوحة وتقلل من الالتهابات. منع الالتهابات التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم وظائف الرئة يمكن أن يساعد أيضاً. نقص الأكسجين في الجسم سواء كان في الدم أو المخ أو بالرئتين قد يؤدي لمضاعفات خطيرة في حال عدم تحديد أسباب نقص الأكسجين وعلاجها. إن واجهت أي من اعراض نقص الاكسجين المذكورة بالأعلى تواصل مع الطبيب

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