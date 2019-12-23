شكرا لقرائتكم خبر عن علاج نزلة البرد للبالغين والأطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نزلات البرد هي عدوى تحدث في الجهاز التنفسي العلوي التي تسببها العديد من الفيروسات المختلفة، وينتقل البرد الشائع عن طريق قطرات محمولة بالفيروسات أو عن طريق الاتصال المباشر بالإفرازات المصابة.

أعراض نزلات البرد تشمل :

السعال.

التهاب الحلق.

العطس .

سيلان الأنف.

ولكن وفقا لتقرير موقع " medicinenet" فأن التعرّض للطقس البارد لا يتسبب في نزلات البرد المعتادة ، ولكنه قد يعزز الاتصال عن قرب بالأشخاص حاملين المرض.

ما هو نزلات البرد

نزلات البرد هي مرض معد محدود ذاتيًا يمكن أن يحدث بسبب عدد من أنواع الفيروسات المختلفة، ويشار طبيا إلى نزلات البرد على أنها عدوى الجهاز التنفسي العلوي الفيروسية، و قد تشمل أعراض نزلات البرد السعال والتهاب الحلق والحمى منخفضة الدرجة واحتقان الأنف وسيلان الأنف والعطس.

من المعروف أن أكثر من 200 نوع مختلف من الفيروسات يتسبب في نزلات البرد ، حيث يتسبب فيروس الانف في حوالي 30 ٪ -40 ٪ من جميع نزلات البرد البالغة، يتكاثر فيروسات الأنف بشكل أفضل في درجات الحرارة الموجودة في الأنف.

تشمل الفيروسات الأخرى الشائعة عادةً الفيروس التاجي ، الفيروس الغدي ، فيروس المخلوي التنفسي ، وفيروس الأنفلونزا.

كيف تنتشر نزلات البرد

ينتشر البرد الشائع إما عن طريق الاتصال المباشر بالإفرازات المصابة من الأسطح الملوثة، أو عن طريق استنشاق الفيروس المحمول جوا بعد عطس الأفراد أو السعال.

وغالبًا ما يحدث الانتقال من شخص إلى آخر عندما يصاب شخص مصاب بالبرد أو يلامس أنفه ثم يلامس شخصًا أو أي شيء آخر، و يمكن أن يصاب الشخص الذي يتمتع بصحة جيدة بعد ذلك بالاتصال المباشر بهذه الإفرازات ، بعد أن تلامس أيديهم الملوثة أعينهم أو أنفهم أو فمهم، و يمكن أن يعيش فيروس البرد على الأشياء التي يتم لمسها بشكل متكرر، مثل مقابض الأبواب وأقلام الكتب والهواتف المحمولة ولوحات مفاتيح الكمبيوتر وأكواب القهوة لعدة ساعات ، وبالتالي يمكن الحصول عليها من الاتصال بهذه الأشياء.

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علاج نزلات البرد

لا يوجد علاج لنزلات البرد، لأن نزلات البرد هي مرض يشفى من تلقاء نفسه والذي سوف يتلاشى تلقائيًا مع مرور الوقت، ويتم الاعتماد على العلاجات المنزلية والعلاجات الطبية لتخفيف الأعراض المرتبطة بالزكام في حين يحارب الجسم العدوى.

العلاج المنزلي للالتهابات الجهاز التنفسي العلوي تشمل:

الحصول على الراحة وشرب الكثير من السوائل، وفي الأطفال والبالغين الأكبر سنًا ، قد تساعد الأدوية الشائعة التي لا تحتاج إلى وصفة طبية ، مثل أدوية وبخاخات الحلق وقطرات وشراب السعال في تخفيف الأعراض.

الغرغرة بالمياه المالحة الدافئة قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من التهاب الحلق.

قد تستخدم أدوية مزيلة للاحتقان مثل مضادات الهيستامين على تخفيف حدة الاعراض ، وقد تكون بخاخات الأنف المالحة قد تكون مفيدة أيضًا.

علاج الرضع والأطفال الصغار الذين يعانون من نزلات البرد أمر داعم كذلك، من المهم بشكل خاص السماح بالراحة وشرب الكثير من السوائل من أجل منع الجفاف.

يمكن استخدام قطرات الأنف والشفاط لإزالة المخاط الأنفي من الممرات الأنفية عند الرضع.

يمكن تناول أدوية مسكنة من أجل الألم أو الحمى بناءً على توصيات الطبيب.

لا تستخدم الأسبرين أو الأدوية التي تحتوي على الأسبرين في الأطفال أو المراهقين لأنه مرتبط بحالة نادرة يحتمل أن تكون قاتلة تسمى متلازمة راي.

لا ينصح باستخدام أدوية السعال والبرد التي لا تحتاج إلى وصفة طبية للرضع والأطفال الصغار.

تشمل العلاجات البديلة الشائعة للوقاية من نزلات البرد الشائعة أو علاجها ، مثل فيتامين C والزنك وغيرها من العلاجات العشبية